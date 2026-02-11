Η καινοτόμα αξιοποίηση διαστημικής τεχνολογίας για τον εντοπισμό διαρροών νερού βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής «Μεσημέρι και Κάτι», με καλεσμένη τη founder της Sesilink, Μαρία Καλαγιά.

Όπως εξήγησε η ίδια, το σύστημα βασίζεται σε δορυφορική τεχνολογία και στοχεύει στην προληπτική αντιμετώπιση των διαρροών. «Το σύστημα αυτό έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των διαρροών proactive», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα οι περισσότερες διαρροές εντοπίζονται είτε από τους ίδιους τους καταναλωτές είτε όταν πλέον το νερό έχει φτάσει στην επιφάνεια.

Η τεχνολογία που αξιοποιεί η εταιρεία, όπως διευκρίνισε, προέρχεται από εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων με έδρα το Σαν Ντιέγκο και το Τελ Αβίβ. «Αυτή τη στιγμή αυτή η τεχνολογία αυτό που κάνει είναι να βρίσκει τις αφανές διαρροές, δηλαδή στέλνει με γεροαντάρ, το οποίο είναι εγκατεστημένο πάνω στο δορυφόρο, μια L-band radar, όπως λέμε εμείς στη δική μας τη γλώσσα, και σκανάρει στο υπέδαφος», εξήγησε.

Περιγράφοντας τον τρόπο λειτουργίας, η κ. Καλαγιά σημείωσε ότι «αυτό όταν ενώνεται το νερό με το χώμα αφήνει μια φασματική υπογραφή. Είναι όταν κάνουμε μια ακτινογραφία και φθορίζονται τα κόκαλα και αφήνει αυτό το φως για να δούμε αν υπάρχει κάποιο κάταγμα. Έτσι είναι ακριβώς και το ίδιο με τη διαρροή». Όπως είπε, το σύστημα μπορεί να εντοπίσει διαρροές τόσο στα δίκτυα ύδρευσης όσο και στα συστήματα αποχέτευσης και άρδευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τομέα της άρδευσης, αναφέροντας ότι «για να ξέρετε, κι όλος είναι κάτι το οποίο από στατιστικά, ότι το 60% των απωλειών είναι στα αρδευτικά συστήματα. Δεν είναι στα δίκτυα της σύνδεσης. Εκεί είναι το κομμάτι που τοποποιείται συνήθως οι μεγαλύτερες απώλειες».

Η διαδικασία, όπως ανέφερε, ολοκληρώνεται με την αποτύπωση του σημείου διαρροής. «Όποτε αναφίνεται την υπογραφή, έρχεται πίσω πάλι στο γεωραντάρ, στο δορυφόρο, και αυτό αποτυπώνεται σαν διαρροή. Και εμείς το λέμε και point of interest, δηλαδή το σημείο διαρροής».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει απαραίτητος. «Δεν θα υπάρχει καμία τεχνολογία που να μην χρειάζεται τον ανθρώπινο παράγοντα. Παρ’ όλο που είμαστε AI τεχνολογία, χρειαζόμαστε τον άνθρωπο να πάει εκεί να ακούσει και για να μπορεί να σκάψει στοχευσμένα, έτσι ώστε να μην σκάβουμε μια ολόκληρη χώρα για να βρούμε που έχει πρόβλημα το δίκτυο».

Το πρόβλημα, όπως τόνισε, είναι παγκόσμιο. «Ακόμα και σε πολύ εξυγχρονισμένα δίκτυα υπάρχουν διαρροές. Σε πολλές χώρες έχουμε και την έλλειψη χαρτογράφησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού περνάνε οι σωλήνες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι συχνά υπάρχει και έλλειψη τεχνογνωσίας.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, η κ. Καλαγιά αποκάλυψε ότι υπήρξε επαφή με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εκφράζοντας την ελπίδα «ότι θα ενσωματώσουν αυτή τη τεχνολογία σαν μια πολιτική πρόληψης και ανθεκτικότητας». Μάλιστα, υπενθύμισε ότι το 2019 πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή στην Υδατοπρομήθεια Παραλιμνίου, με θετικά – όπως είπε – αποτελέσματα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το κόστος είπε «ξέρετε τι θεωρούμε κάτι ακριβό; Εγώ δεν θα το πω ακριβό, γιατί όταν τα εκατομμύρια κυβικά χάνονται και το νερό στην Κύπρο μπορεί να στοιχίζει και ένα ευρώ, νομίζω ότι τίποτα δεν είναι ακριβό μπροστά σε τέτοιες απώλειες». Και πρόσθεσε με έμφαση: «Χωρίς ρεύμα μπορείς να ζήσεις, χωρίς νερό δεν μπορείς να ζήσεις».

Σχετικά με την έκταση του προβλήματος στην Κύπρο, σημείωσε πως «είναι αρκετά μεγάλο για το εξής λόγο, ότι είναι πολύ παλιό το δίκτυο». Όπως εξήγησε, η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα ιεράρχησης των παρεμβάσεων. «Με τη μεθοδολογία αυτή προτεραιοποιείς που πρέπει να αλλάχτεί το δίκτυο, έτσι ώστε σιγά-σιγά να γίνεται σταδιακά και να μην πονάει και ο προϋπολογισμός».

Η Sesilink δραστηριοποιείται, όπως ανέφερε, σε 75 χώρες, αξιοποιώντας ιαπωνικό και κινεζικό δορυφόρο, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει και ευρωπαϊκή υποστήριξη σε επίπεδο υποδομών.