Μια ιστορική δίκη που ξεκινά αυτή την εβδομάδα στο Λος Άντζελες θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα νομικό προηγούμενο σχετικά με το εάν τα μέσα κοινωνικής δικτυώσης είναι σκοπίμως σχεδιασμένα έτσι, ώστε να εθίζουν τα παιδιά και τους έφηβους χρήστες.



Κατηγορούμενοι είναι οι διαδικτυακοί κολοσσοί Alphabet, ByteDance και Meta, οι γίγαντες πίσω από το YouTube, το TikTok και το Instagram.

Το Snapchat ήταν επίσης κατηγορούμενο αλλά έκανε εξωδικαστική συμφωνία, οι όροι της οποίας δεν αποκαλύφθηκαν.

Σε βάρος των εταιριών κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν εκατοντάδες αγωγές ότι εθίζουν νεαρούς χρήστες σε περιεχόμενο που έχει οδηγήσει σε κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, ψυχιατρική νοσηλεία, ακόμη και αυτοκτονία.

Σύμφωνα, μάλιστα με το AFP, o συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, πρόκειται να κληθεί ως μάρτυρας κατά τη διάρκεια της δίκης.

Οι αγωγές επικεντρώνονται σε ισχυρισμούς ότι μια 19χρονη γυναίκα, η οποία αναγνωρίστηκε με τα αρχικά KGM, υπέστη σοβαρή ψυχική βλάβη επειδή ήταν εθισμένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης καλείται να αντιμετωπίσει δικαστήριο για βλάβη σε παιδιά», δήλωσε ο ιδρυτής του Νομικού Κέντρου για τα Θύματα των Κοινωνικών Μέσων, Μάθιου Μπέργκμαν, η ομάδα του οποίου εμπλέκεται σε περισσότερες από 1.000 τέτοιες υποθέσεις.

Οι γίγαντες του Διαδικτύου υποστηρίζουν ότι προστατεύονται από το Άρθρο 230 του Νόμου περί Ευπρέπειας στις Επικοινωνίες των ΗΠΑ, το οποίο τους απαλλάσσει από την ευθύνη για το τι δημοσιεύουν οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, οι εταιρείες κατηγορούνται όχι για τοι περιοεχόμενο αλλά για τα επιχειρηματικά μοντέλα, που έχουν σχεδιαστεί για να τραβούν την προσοχή των ανθρώπων και να προωθούν περιεχόμενο που καταλήγει να βλάπτει την ψυχική τους υγεία.

«Δεν κατηγορούμε τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης για την αδυναμία τους να αφαιρέσουν κακόβουλο περιεχόμενο από τις πλατφόρμες τους», δήλωσε ο Μπέργκμαν.

«Τους κατηγορούμε που σχεδίασαν τις πλατφόρμες τους για να απευθύνονται σε παιδιά που είναι εθισμένα και που ανέπτυξαν αλγόριθμους που δείχνουν στα παιδιά όχι τι θέλουν να δουν, αλλά τι θα τα κάνει να μην μπορούν να αποσπάσουν το βλέμμα τους από αυτά».



