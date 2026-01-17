Ένα παλιό πυρηνικό παρατηρητήριο του Ψυχρού Πολέμου, σκαρφαλωμένο στην άκρη ενός απότομου γκρεμού πάνω από την παραλία Tunstall στο East Yorkshire, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν πέσει στη Βόρεια Θάλασσα. Το λιθόκτιστο κτίσμα είχε κατασκευαστεί το 1959 ως μέρος του δικτύου πολιτικής άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση πυρηνικής σύγκρουσης.

Επτά δεκαετίες αργότερα, η αμείλικτη διάβρωση της ακτογραμμής έχει μετατρέψει το άλλοτε κρυφό φυλάκιο σε ένα επικίνδυνα εκτεθειμένο ερείπιο, που αιωρείται περίπου οκτώ μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, το East Yorkshire διαθέτει μία από τις ταχύτερα διαβρωμένες ακτές της χώρας, γεγονός που έχει οδηγήσει τις τοπικές αρχές να προειδοποιούν το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Ο ερασιτέχνης ιστορικός Davey Robinson που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του καταφυγίου, εκτιμά ότι η κατάρρευση απέχει μόλις λίγες ημέρες. Το κτίσμα διέθετε δύο μικρούς υπόγειους θαλάμους για βραχυχρόνια παραμονή και αποσύρθηκε από τη χρήση στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Σήμερα, χωρίς καμία ενεργή προστασία της ακτής και με την ευθύνη να ανήκει στον ιδιώτη ιδιοκτήτη της γης, το μνημείο μιας εποχής παγκόσμιου φόβου ετοιμάζεται να παραδοθεί οριστικά στη θάλασσα.

Πηγή: unboxholics.com