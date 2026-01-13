Είναι πλέον επίσημο: Η νέα Siri -που ακούμε εδώ και καιρό-, αλλά δεν είδαμε ποτέ, θα τροφοδοτείται από την Gemini AI της Google. Όπως έγινε γνωστό μέσα από το CNBC, η Apple επέλεξε την AI της Google για να ενσωματωθεί στη νέα αναβαθμισμένη έκδοση της Siri, η οποία αναμένεται να καταφθάσει με μελλοντικό update μέσα στη χρονιά.

Πρόκειται για μια πολυετή και τεράστια συνεργασία, η οποία «θα βασιστεί στα μοντέλα Gemini και στο Cloud της Google, για τα μελλοντικά Apple Foundation Models», σύμφωνα με την επίσημη δήλωσε που εξασφάλισε και μοιράστηκε το CNBC.

Ακολουθούν οι επίσημες δηλώσεις:

«Ύστερα από μια προσεκτική αξιολόγηση, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία της Google προσφέρει την πιο ισχυρή βάση για τα Apple Foundation Models και είμαστε ενθουσιασμένοι για τις νέες καινοτόμες εμπειρίες που θα ξεκλειδώσει στους χρήστες μας».

Όπως μαθαίνουμε από το GSMarena, η δήλωση κατάφερε να ανεβάσει τις μετοχές και των δύο εταιριών. Αν δεν το γνωρίζετε, η νέα αναβαθμισμένη Siri έχει καθυστερήσει αρκετές φορές. Τον περασμένο Μάρτιο είδαμε μια μεγάλη καθυστέρηση με την Apple να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρώσει το όραμά της.

Η Apple δεν ανακοίνωσε ακόμα πότε θα καταφθάσει η νέα Siri με την Gemini AI αλλά αυτό θα γίνει μέσα στο 2026.

Πηγή: unboxholics.com