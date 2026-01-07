Η εποχή των ατελείωτων μη παραλείψιμων διαφημίσεων στο YouTube φαίνεται να βρίσκει τοίχο στο Βιετνάμ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Vietnam News, η χώρα ανακοινώνει αυστηρό πλαίσιο διαφημιστικών κανόνων, περιορίζοντας τις διαφημίσεις βίντεο που δεν μπορούν να παραλειφθούν, σε μόλις 5 δευτερόλεπτα, ενώ απαιτεί παράλληλα οι στατικές ή banner διαφημίσεις να κλείνουν άμεσα, χωρίς αντίστροφη μέτρηση ή αναγκαστική καθυστέρηση.

Για τους χρήστες που έχουν συνηθίσει σε 15–20 δευτερόλεπτα μη παραλείψιμων διαφημίσεων σε κινητά και υπολογιστές, αλλά και σε 30-δευτερόλεπτα «premium» διαφημιστικά slots στις smart TV εφαρμογές, η αλλαγή θεωρείται τεκτονική. Ουσιαστικά, το Βιετνάμ απαγορεύει τα forced-view φορμά μεγάλου μήκους και «ξηλώνει» μια από τις πιο αντιδημοφιλείς τεχνικές των πλατφορμών: το να κρατούν τον θεατή «όμηρο» για δεκάδες δευτερόλεπτα πριν του επιτρέψουν να συνεχίσει το περιεχόμενο.





Vietnam is to pass a law forcing social platforms like YouTube to let users skip ads within 5 seconds



Το μέτρο πλήττει ευθέως και τα γνωστά 6-δευτερόλεπτα «bumper ads» του YouTube, τα οποία μέχρι σήμερα δεν παραλείπονται καθόλου. Με το νέο πλαίσιο, η πλατφόρμα θα πρέπει είτε να τα τροποποιήσει σε 5-δευτερόλεπτες εκδοχές είτε να τα αντικαταστήσει με παραλείψιμα φορμά. Το ίδιο ισχύει για mid-roll «pods» σε AVOD εφαρμογές τηλεόρασης, αλλά και για διαδοχικές μη παραλείψιμες ενότητες 30 δευτερολέπτων, που θεωρούνται πλέον μη συμβατές χωρίς σχεδιαστικές προσαρμογές.

Το YouTube στηρίζει μεγάλο μέρος της οικονομίας του στη διαφήμιση, αποφέροντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ μοιράζεται συνήθως το 55% των εσόδων με τους δημιουργούς περιεχομένου – ποσοστό που χρηματοδοτεί μια ολόκληρη creator economy. Η πρόκληση πλέον μετατοπίζεται: όχι στην παρουσία της διαφήμισης, αλλά στον καταναγκασμό θέασης.

Υπάρχει ήδη προηγούμενο επιτυχίας με το μοντέλο TrueView, όπου οι διαφημίσεις αποδίδουν καλά ανεξαρτήτως skips, επιβραβεύοντας την ποιότητα μηνύματος στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα. Στο Βιετνάμ, αυτή η «πειθαρχία» γίνεται πλέον ρυθμιστικός κανόνας.