Η εταρεία δορυφόρων διαδικτύου Starlink θα ξεκινήσει μια αναδιάρθρωση του αστερισμού δορυφόρων της, χαμηλώνοντας την τροχιά όσων βρίσκονται στα 550 χιλιόμετρα σε 480 χλμ. κατά τη διάρκεια του 2026, δήλωσε ο Michael Nicolls, αντιπρόεδρος μηχανικής της Starlink της SpaceX.

Στόχος της εταιρείας είναι η αύξηση της ασφάλειας των δορυφόρων της.

Αυτή η εξέλιξη γίνεται μετά την ανακοίνωση της Starlink τον Δεκέμβριο ότι ένας από τους δορυφόρους της παρουσίασε μια ανωμαλία στο διάστημα, προκαλώντας μια «μικρή» ποσότητα συντριμμιών και διακόπτοντας τις επικοινωνίες με το διαστημόπλοιο σε υψόμετρο 418 χλμ.

Η εταιρεία είχε δηλώσει ότι ο δορυφόρος, ένας από τους σχεδόν 10.000 στο διάστημα για το δίκτυο ευρυζωνικού διαδικτύου της, έπεσε γρήγορα τέσσερα χιλιόμετρα σε υψόμετρο, υποδηλώνοντας ότι συνέβη κάποιο είδος έκρηξης επί του σκάφους.

«Η μείωση των δορυφόρων έχει ως αποτέλεσμα τη συμπύκνωση των τροχιών του Starlink και θα αυξήσει την ασφάλεια του διαστήματος με διάφορους τρόπους», δήλωσε ο Nicolls σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, προσθέτοντας «ο αριθμός των αντικειμένων-συντριμμιών και των προγραμματισμένων δορυφορικών αστερισμών είναι σημαντικά χαμηλότερος κάτω από τα 500 χλμ., μειώνοντας τη συνολική πιθανότητα σύγκρουσης».

Ο αριθμός των διαστημοπλοίων στην τροχιά της Γης έχει αυξηθεί απότομα τα τελευταία χρόνια, καθώς εταιρείες και χώρες αγωνίζονται να αναπτύξουν δεκάδες χιλιάδες δορυφόρους για αστερισμούς διαδικτύου και άλλες διαστημικές υπηρεσίες, όπως οι επικοινωνίες και οι εικόνες της Γης.



Πηγή: ΚΥΠΕ