Ένα αμφιλεγόμενο βίντεο με Τεχνητή Νοημοσύνη έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο X, συγκεντρώνοντας πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες.

Η δημοσιογράφος Tiffany Fong, γνωστή για τις συνεντεύξεις της με καταδικασμένους εγκληματίες όπως ο Sam Bankman-Fried, ανέβασε το βίντεο με το σχόλιο: «Nothing beats an Epstein Holiday» , αναφερόμενη στο διαβόητο νησί του Jeffrey Epstein.





“Nothing beats an Epstein Holiday.” 😭 pic.twitter.com/fOc4RRaf95 — Tiffany Fong (@TiffanyFong) December 23, 2025

Το βίντεο, διάρκειας περίπου 1,5 λεπτού, απεικονίζει εμβληματικά τρομακτικά τέρατα από ταινίες όπως ο Freddy Krueger από το "A Nightmare on Elm Street", ο Pennywise από το "It", ο Pinhead από το "Hellraiser" και ο Vegna από το Stranger Things, να ταξιδεύουν με ιδιωτικό τζετ προς το "Monster's Island" – μια σατιρική εκδοχή του νησιού Little Saint James του Epstein.



Με σλόγκαν όπως "No Age Discrimination" (Καμία Διάκριση Ηλικίας), "Limitless Joy" (Απεριόριστη Χαρά) και "Boundaries Free Experience" (Εμπειρία Χωρίς Όρια), το βίντεο χρησιμοποιεί μαύρο χιούμορ για να διακωμωδήσει τα σκάνδαλα παιδοφιλίας και σεξουαλικής κακοποίησης που συνδέονται με τον Epstein.



Οι αντιδράσεις ποικίλλουν: Κάποιοι το βρήκαν ξεκαρδιστικό, ενώ άλλοι το κατηγόρησαν για ευαισθησία σε σοβαρά θέματα.



Η Higgsfield AI, μια startup ειδικευμένη σε AI video generation, χρησιμοποιεί τέτοια viral περιεχόμενα για να προωθήσει τις υπηρεσίες της, εγείροντας συζητήσεις για τα όρια του χιούμορ στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.



