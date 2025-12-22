Το Netflix συνεχίζει να αποκαλύπτει σταδιακά όσα έρχονται στη 2η σεζόν του One Piece, αυτή τη φορά με ένα νέο teaser που στρέφει τα φώτα σε έναν από τους πιο αγαπημένους ήρωες: τον Tony Tony Chopper.

Το teaser δίνει έμφαση στο παγκόσμιο dubbing του Chopper, επιβεβαιώνοντας ότι ο χαρακτήρας θα «μιλά» διαφορετικές γλώσσες, ανάλογα με τη χώρα προβολής. Χωρίς να αποκαλύπτει στοιχεία της πλοκής, ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι ο Chopper θα έχει καθοριστικό ρόλο στη νέα σεζόν της live-action μεταφοράς.

Η 2η σεζόν θα μεταφέρει την ιστορία στο Grand Line, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη για τη σειρά μετά την επιτυχία της πρώτης σεζόν. Σύμφωνα με το Netflix, η παγκόσμια πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 10 Μαρτίου.

Παράλληλα, το teaser αναδεικνύει το διεθνές εύρος της παραγωγής, παρουσιάζοντας voice actors από πολλές χώρες που θα δανείσουν τη φωνή τους στον Chopper στις τοπικές εκδόσεις της σειράς. Η συμμετοχή ηθοποιών από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική υπογραμμίζει ξεκάθαρα τη global στρατηγική του Netflix.

Η επιλογή να βρεθεί ο Chopper στο επίκεντρο προϊδεάζει ότι η εμφάνισή του θα αποτελέσει ένα από τα πιο κομβικά και πολυσυζητημένα σημεία της 2ης σεζόν, με περισσότερες αποκαλύψεις να αναμένονται όσο πλησιάζει η πρεμιέρα.





