Τα ρομπότ στην Κίνα τα κάνουν όλα πλέον, ακόμα και χορεύουν στη σκηνή σαν επαγγελματίες.





Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, τρία ρομπότ Unitree εμφανίζονται στη συναυλία του κινεζοαμερικανού τραγουδιστή Wang Leehom στο Τσενγκντού, πλαισιώνοντας τον σταρ χορευτικά.

Τα ρομπότ εκτελούν άψογα τις χορευτικές τους κινήσεις, κάνοντας ακόμα και άλματα Webster και κλέβοντας τη δόξα από τους αληθινούς χορευτές.

Robots in China are doing it all now, even dancing on stage like pros.



Here Unitree robots doing Webster flips and are performing at Chinese-American singer Wang Leehom’s concert in Chengdu.pic.twitter.com/2BNWdok0bf — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) December 19, 2025



Διαβάστε επίσης: Παρθενική πτήση «ιπτάμενου αυτοκινήτου»-Πάνω από 3.000 προπαραγγελίες (ΒΙΝΤΕΟ)





Πηγή: skai.gr