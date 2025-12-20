Τα ρομπότ στην Κίνα τα κάνουν όλα πλέον, ακόμα και χορεύουν στη σκηνή σαν επαγγελματίες. 

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, τρία ρομπότ Unitree εμφανίζονται στη συναυλία του κινεζοαμερικανού τραγουδιστή Wang Leehom στο Τσενγκντού, πλαισιώνοντας τον σταρ χορευτικά. 

Τα ρομπότ εκτελούν άψογα τις χορευτικές τους κινήσεις, κάνοντας ακόμα και άλματα Webster και κλέβοντας τη δόξα από τους αληθινούς χορευτές. 


Πηγή: skai.gr