Το League of Legends είναι χωρίς αμφιβολία το δημοφιλέστερο αυτή τη στιγμή στην αγορά και όπως όλα δείχνουν, η Riot Games ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα.

Επίσης, φαίνεται ότι τα battle arenas έχουν γίνει re-imagine για να προσελκύσουν νέους παίκτες, ενώ γίνονται πάρα πολλές βελτιώσεις και στα τεχνικά κομμάτια του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, η Riot Games θα μπορεί να φέρνει ευκολότερα τα νέα updates.

Ουσιαστικά μιλάμε για ένα μεγάλο Remake του League of Legends που δουλεύεται αυτή τη στιγμή από τη Riot Games και πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2027.



Σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ που έρχεται από το Bloomberg, η εταιρία έχει αυτή τη στιγμή στα σκαριά την επόμενη έκδοση του League of Legends, την οποία αποκαλεί με την κωδική ονομασία League Next. Το League Next είναι ουσιαστικά η next-gen έκδοση του LoL, που θα φρεσκάρει το παιχνίδι.



Το ρεπορτάζ λέει ότι αυτή η νέα έκδοση θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στο 2027, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πολλές πληροφορίες ακόμα. Το Bloomberg αναφέρει ότι θα δούμε καλύτερα και ποιοτικότερα γραφικά, φρεσκαρισμένο σχεδιασμό στους χαρακτήρες, ενώ και το user interface θα δει τεράστιες αλλαγές.

Επίσης, φαίνεται ότι τα battle arenas έχουν γίνει re-imagine για να προσελκύσουν νέους παίκτες, ενώ γίνονται πάρα πολλές βελτιώσεις και στα τεχνικά κομμάτια του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, η Riot Games θα μπορεί να φέρνει ευκολότερα τα νέα updates.

Ουσιαστικά μιλάμε για ένα μεγάλο Remake του League of Legends που δουλεύεται αυτή τη στιγμή από τη Riot Games και πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2027.



Διαβάστε επίσης: Το TikTok υπέγραψε συμφωνία για να αποφύγει την απαγόρευσή του στις ΗΠΑ





Πηγή: Unboxholics