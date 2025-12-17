Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρέσβης, Μαρία Μιχαήλ, δήλωσε, την Τρίτη, κατά την Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την ανασκόπηση του WSIS+20 πως η τεχνητή νοημοσύνη «πρέπει να αναπτυχθεί και να ρυθμιστεί υπεύθυνα, με πλήρη σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασίας δεδομένων και δεοντολογικών προτύπων».

Ανέφερ ότι η Κύπρος «ευθυγραμμίζεται με τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ότι είναι «τιμή να μιλήσει με εθνική ιδιότητα», χαρακτηρίζοντας τη συγκυρία «καθοριστική για τη μελλοντική διακυβέρνηση του κοινόχρηστου ψηφιακού μας χώρου».

Η κυπριακή αντιπροσωπεία χαιρέτισε την υιοθέτηση του WSIS+20 Review Outcome Document, το οποίο, όπως ανέφερε, «επικυρώνει τις δεσμεύσεις της Γενεύης και της Τύνιδας, την Ατζέντα 2030 και το Παγκόσμιο Ψηφιακό Σύμφωνο», τα οποία αποτελούν «απαραίτητα θεμέλια για μια χωρίς αποκλεισμούς, ανθρωποκεντρική και αναπτυξιακή κοινωνία της πληροφορίας».

Η κ. Μιχαήλ ανέδειξε τον ρόλο των δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών στην ψηφιακή εποχή, τονίζοντας ότι η διακυβέρνηση του διαδικτύου πρέπει να βασίζεται στην «επαναβεβαίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαλειτουργικότητας» και να «τηρεί το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας ιδιωτικότητα, εμπιστοσύνη και δημοκρατικές αξίες».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη θεσμοθέτηση του Internet Governance Forum ως μόνιμου οργάνου του ΟΗΕ, μια «μακροχρόνια προτεραιότητα» της ΕΕ που, σύμφωνα με την Κύπρο, θα ενισχύσει «τη σταθερότητα, την ενσωμάτωση και τη συνέχεια της παγκόσμιας ψηφιακής διακυβέρνησης».

Αναφερόμενη στο παγκόσμιο ψηφιακό χάσμα, η κ. Μιχάηλ σημείωσε ότι «2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν εκτός σύνδεσης», επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα επηρεάζει δυσανάλογα αναπτυσσόμενες χώρες και μικρά νησιωτικά κράτη, των οποίων η ευαλωτότητα «αντικατοπτρίζει εκείνη που αντιμετώπισαν ιστορικά νησιωτικά κράτη όπως η Κύπρος».

Η κυπριακή αντιπροσωπεία υπογράμμισε επίσης τη δέσμευση της Λευκωσίας για «υπεύθυνη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης», ενίσχυση των κυβερνο-ικανοτήτων και προώθηση «ενός ασφαλούς και αξιόπιστου ψηφιακού περιβάλλοντος».

Κλείνοντας, η κ. Μιχαήλ υπογράμμισε ότι «τα θεμέλια είναι ισχυρά, η κατεύθυνση είναι σαφής και η κοινή μας ευθύνη είναι να παραδώσουμε αποτελέσματα», καλώντας τα κράτη-μέλη να προωθήσουν συλλογικά τις δεσμεύσεις του WSIS+20.



Πηγή: ΚΥΠΕ