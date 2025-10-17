Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Ιλινόις διαπίστωσαν ότι, μετά την προπόνηση, δεν μετρά μόνο η ποσότητα της πρωτεΐνης που καταναλώνουμε, αλλά και το είδος του κρέατος από το οποίο αυτή προέρχεται.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Clinical Nutrition, η κατανάλωση άπαχου χοιρινού προάγει σημαντικά καλύτερη μυϊκή ανάπτυξη σε σχέση με το πιο λιπαρό χοιρινό, ακόμη κι όταν η συνολική πρόσληψη πρωτεΐνης είναι ίδια.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 16 νέους, σωματικά δραστήριους εθελοντές, με τους επιστήμονες να χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνικές για να μετρήσουν την απορρόφηση και αξιοποίηση των αμινοξέων από τον οργανισμό μετά την άσκηση. Για τις ανάγκες του πειράματος, δημιουργήθηκαν ειδικά μπιφτέκια χοιρινού με ακριβώς καθορισμένα ποσοστά λίπους, ώστε να εξεταστεί με ακρίβεια η επίδραση της λιπαρότητας στη μυϊκή πρωτεϊνοσύνθεση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το άπαχο χοιρινό ενεργοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τη σύνθεση μυϊκής πρωτεΐνης, ενώ το πιο λιπαρό παρουσίασε ελάχιστο όφελος, συγκρίσιμο με εκείνο ενός απλού ροφήματος υδατανθράκων. Οι ερευνητές αποδίδουν τη διαφορά στην υψηλή περιεκτικότητα λίπους, η οποία επιβραδύνει την πέψη και μειώνει τη διαθεσιμότητα των αμινοξέων στους μυς.





