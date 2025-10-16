Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ίσως η μεγαλύτερη συλλογική πρόκληση του 21ου αιώνα, δήλωσε την Πέμπτη ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ. Νικόδημος Δαμιανού, ο οποίος είπε πως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν θα την υιοθετήσουμε, αλλά πώς θα την υιοθετήσουμε.

Σε χαιρετισμό του στη σημερινή ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση «Θεμελιώνοντας πολιτικές με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό», ο Δρ. Δαμιανού είπε πως η απάντηση στο ερώτημα «είναι με υπευθυνότητα, όραμα και ανθρωποκεντρική προσέγγιση», για να σημειώσει ότι «σε αυτή την πορεία, οι νέοι δεν πρέπει να τη φοβούνται, πρέπει να τη γνωρίζουν, να την κατανοούν και τελικά να την εφαρμόζουν με βάση τις αξίες τους, γιατί κάποια στιγμή, δεν θα είναι πλέον μαθητές, αλλά θα είναι αυτοί που θα καθορίσουν το μέλλον».

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανέφερε πως η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει «σταματήσει να είναι απλή καινοτομία στο εργαστήριο» και πλέον αποτελεί «μια βαθιά μεταμόρφωση», την οποία κάποιοι περιγράφουν ως «την 5η βιομηχανική επανάσταση».

Όπως τόνισε, «αλλάζει ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος παράγει γνώση, αξία και καινοτομία».

Επισήμανε πως η Τεχνητή Νοημοσύνη «θα επηρεάσει κάθε κοινωνία, κάθε τομέα και κάθε επάγγελμα», υπενθυμίζοντας ότι «το 70% των σημερινών μαθητών θα εργαστεί σε επαγγέλματα που δεν υπάρχουν ακόμη».

Πρόσθεσε ότι «το παραδοσιακό πανεπιστήμιο δεν θα έχει πια τον ίδιο ρόλο», καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη «θα επιτρέψει εξατομικευμένη μάθηση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τον ρυθμό κάθε μαθητή».

Παράλληλα, ο κ. Δαμιανού προειδοποίησε για τους κινδύνους που φέρνει η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι «ξεχνάμε να δώσουμε όση βαρύτητα απαιτείται στα σοβαρά ζητήματα δεοντολογίας, ασφάλειας, ιδιωτικότητας και διαφάνειας», ειδικά για «τη νέα γενιά – τα παιδιά μας που μεγαλώνουν σε αυτό τον κόσμο των deepfakes και των υπερ-ικανών chat-bots».

Θέτοντας το ερώτημα «πώς απαντάς στην ερώτηση ενός παιδιού που απορεί ‘Γιατί να μαθαίνω να γράφω εκθέσεις, αφού το ChatGPT γράφει καλύτερα από εμένα;’», ο κ. Δαμιανού αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ένταξη στο πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «την ανάπτυξη ενιαίου ευρωπαϊκού μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας στο διαδίκτυο» και τη δήλωση της «ξεκάθαρης πρόθεσης να ηγηθεί της προσπάθειας για προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο».

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, «καμία τεχνολογική ή κανονιστική ρύθμιση δεν αρκεί από μόνη της», αφού όπως σημείωσε «η πραγματική προστασία έρχεται μέσα από την παιδεία – μέσα από τη γνώση, την κριτική σκέψη και την ικανότητα των νέων να αναγνωρίζουν πώς και γιατί επηρεάζονται».

Κατά συνέπεια, συμπλήρωσε, η εκπαίδευση πρέπει «να διδάσκει όχι μόνο πώς να χρησιμοποιούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά πώς να την καθοδηγούμε».

Εξάλλου, ανέφερε ότι το Εθνικό AI Taskforce, υπό την προεδρία του Επικεφαλής Επιστήμονα, εργάζεται στην ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία θα αποτελέσει «έναν ολοκληρωμένο, ολιστικό χάρτη δράσης», με έμφαση στην ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η ενέργεια, η αγροτική ανάπτυξη και η πράσινη μετάβαση.

Καταλήγοντας ανέφερε πως «η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι απλώς τεχνολογική πρόκληση, αλλά βαθιά παιδαγωγική και κοινωνική μεταρρύθμιση και ως τέτοια την αντιμετωπίζουμε».



Πηγή: ΚΥΠΕ