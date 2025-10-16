Σε μια δικαστική αίθουσα στις ΗΠΑ, και πιο συγκεκριμένα στη πόλη της Νέας Υόρκης, μια ασυνήθιστη ιστορία προέβαλε ξανά τους κινδύνους της αλόγιστης χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, ένας δικηγόρος υπέβαλε έγγραφα που συμπεριλάμβαναν ψευδείς αναφορές και ανύπαρκτες δικαστικές υποθέσεις, όλες κατασκευασμένης από το «χέρι» της τεχνητής νοημοσύνης. Τη στιγμή που αποκαλύφθηκε η απάτη ο δικηγόρος προσπάθησε να δικαιολογηθεί κατατέθοντας νέο κείμενο, το οποίο παραδόξως, είχε γραφτεί ξανά με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.



Ο δικαστής ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση οργίστηκε με τον τρόπο που ενήργησε ο δικηγόρος, ενώ έκανε αναφορά πως πρόκειται για ακόμη ένα λυπηρό παράδειγμα της κατάχρησης της τεχνολογίας AI από επαγγελματίες που δεν μπορούν να την ελέγξουν. Παρά τις ανεπάλληλες ευκαιρίες να παραδεχθεί το λάθος του ο δικηγόρος επέμεινε συνεχώς σε ασαφείς εξηγήσεις μέχρι που τελικά ομολόγησε ότι είχε χρησιμοποιήσει AI χωρίς επαρκή εποπτεία.



Το δικαστήριο του επέβαλε κυρώσεις και την ίδια ώρα έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον νομικό κόσμο ότι η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτή η περίπτωση έρχεται αν προστεθεί σε μια αυξανόμενη σειρά υποθέσεων που αποδεικνύουν πως χωρίς έλεγχο και υπευθυνότητα, το AI μπορεί να μετατραπεί από εργαλείο σε παγίδα.



Πηγή: Unboxholics