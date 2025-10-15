Τους 44 επαγγελματικούς κλάδους οι οποίοι είναι πιο πιθανό να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη αποκάλυψε με μία νέα μελέτη η OpenAI.

Με ένα τεστ που ονομάζεται GDPval, ερευνητές σύγκριναν το πώς τα συστήματα AI αποδίδουν σε σχέση με τους επαγγελματίες σε 9 από τους πιο σημαντικούς οικονομικά κλάδους των ΗΠΑ.

Οι ερευνητές της OpenAI πήραν πραγματικές εργασίες από επαγγελματικούς κλάδους -νομικές γνωμοδοτήσεις, οικονομικές αναλύσεις, σχεδιασμούς μηχανικών, άρθρα, εμπορικά πλάνα και ζήτησαν από τα πιο σύγχρονα μοντέλα, όπως το GPT-4o, το Claude Opus και το GPT-5, να τις εκτελέσουν.

Σύμφωνα με τα πρώτα πορίσματα, το AI δεν ξεχώριζε. Μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις, κρίθηκε ότι απέδωσε καλύτερα από τον μέσο επαγγελματία, παραδίδοντας ταχύτερα και πιο άρτια αποτελέσματα.

Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν περισσότερο

Οι δουλειές που θα μπορούσαν να είναι πιο επιρρεπείς αυτοματοποίηση τους είναι:

Διευθυντές ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών

Επόπτες αστυνομικών και ντετέκτιβ

Ελεγκτές κανονιστικής συμμόρφωσης

Δικηγόροι

Λογιστές και ελεγκτές

Υπάλληλοι υποδοχής (concierges)

Επόπτες πωλήσεων λιανεμπορίου

Μοντέρ κινηματογράφου και βίντεο

Πωλητές χρηματοοικονομικών προϊόντων, μετοχών και εμπορευμάτων

Φαρμακοποιοί

Επόπτες παραγωγής και λειτουργιών

Διευθυντές διοικητικών υπηρεσιών

Αναλυτές ειδήσεων, ρεπόρτερ και δημοσιογράφοι

Υπάλληλοι γκισέ και ενοικιάσεων

Διευθυντές συστημάτων πληροφορικής

Εργαζόμενοι σε χώρους αναψυχής

Γενικοί διευθυντές λειτουργιών

Προγραμματιστές λογισμικού

Ιδιωτικοί ντετέκτιβ και ερευνητές

Αναλυτές επενδύσεων

Παραγωγοί και σκηνοθέτες

Επόπτες πωλήσεων (εκτός λιανεμπορίου)

Αγοραστές και υπεύθυνοι προμηθειών

Διευθυντές πωλήσεων

Νοσηλευτές πρακτικής (nurse practitioners)

Υπάλληλοι αποθήκης, παραλαβών και απογραφών

Επόπτες γραφείων και διοικητικής υποστήριξης

Προσωπικοί χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι

Μεσίτες ακινήτων

Πράκτορες πωλήσεων ακινήτων

Τεχνικοί ήχου και βίντεο

Διευθυντές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Κοινωνικοί λειτουργοί παιδιών, οικογένειας και σχολείων

Επόπτες μη λιανικών πωλήσεων

Υπάλληλοι παραγγελιών

Επόπτες μηχανικών και τεχνικών υπηρεσιών

Εγγεγραμμένοι νοσηλευτές

Διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων

Ειδικοί διαχείρισης έργων

Βιομηχανικοί μηχανικοί

Μηχανολόγοι μηχανικοί

Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών

Η εταιρεία δεν παραλείπει να αναγνωρίσει τα όρια της μελέτης, καθώς τα αποτελέσματα προκύπτουν από μεμονωμένες εργασίες και δεν λαμβάνουν υπόψη τη συνεργασία, τη φαντασία ή την ηθική κρίση - στοιχεία στα οποία ο άνθρωπος εξακολουθεί να υπερέχει.

Πηγή: CNN Greece