Νέα βραβεία με τα οποία θα τιμώνται δημιουργοί στο Instragram ανακοινώθηκαν από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι βραβευθέντες στην πρώτη τελετή απονομής των βραβείων Rings θα επιλεχθούν από κριτική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι, ο σχεδιαστής μόδας Μαρκ Τζέικομπς, ο επικεφαλής του Instagram Άνταμ Μοσερί και ο καλλιτέχνης KAWS, ή αλλιώς Μπράιαν Ντόνελι.

Ενώ η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στη Meta έχει ιστοσελίδα στην οποία ανακοινώνονται τα βραβεία, η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει πολλά στοιχεία - όπως ποιες θα είναι οι κατηγορίες ή πώς θα προταθούν οι υποψήφιοι.

Οι νικητές θα λάβουν ένα φυσικό χρυσό δαχτυλίδι (Ring) σχεδιασμένο από τη σχεδιάστρια μόδας Grace Wales Bonner - η οποία είναι μέλος της κριτικής επιτροπής - καθώς και ένα ψηφιακό χρυσό δαχτυλίδι γύρω από το προφίλ και τις ιστορίες τους στο Instagram.

«Νιώσαμε ότι έχει έρθει η ώρα να θεσπίσουμε ένα βραβείο που να αναγνωρίζει τους ανθρώπους που αξιοποιούν τις δημιουργικές ευκαιρίες στην πλατφόρμα μας» δήλωσε στο THR η Έβα Τσεν επικεφαλής συνεργασιών μόδας στο Instagram, η οποία βοήθησε στη σύλληψη του προγράμματος βραβείων. «Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι πολιτιστικοί καταλύτες και πυροδοτούν συζητήσεις και, με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνουν άλλους να εκφραστούν κι αυτοί» ανέφερε.





Introducing Rings: an award from Instagram that’s all about celebrating those who aren’t afraid to take creative chances and do it their way. pic.twitter.com/fnRgq0j51i — Instagram (@instagram) October 6, 2025

Οι νικητές θα καλύπτουν θέματα και κατηγορίες περιεχομένου, από μόδα μέχρι αθλητισμό.

«Χρειάζεται θάρρος για να κυνηγήσεις μια ιδέα, να ηρεμήσεις αυτόν τον εσωτερικό κριτή και να δημιουργήσεις ούτως ή άλλως. Αυτό το βραβείο είναι για τους δημιουργούς που δεν συμμετέχουν απλώς στον πολιτισμό - αλλά τον μεταβάλλουν, σπάνε οποιοδήποτε εμπόδιο τους κρατά πίσω για να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους. Επειδή κάθε πράξη δημιουργικότητας, μεγάλη ή μικρή, μπορεί να οδηγήσει σε κάτι σπουδαίο» αναφέρεται στην ιστοσελίδα των βραβείων.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 16 Οκτωβρίου.



Πηγή: ΚΥΠΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ