Όταν η Google παρουσίασε το Street View και το Google Earth, λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν ότι αυτές οι εφαρμογές θα ξεπερνούσαν τα όρια ενός απλού εργαλείου πλοήγησης.

Για τους περισσότερους, το Google Maps παραμένει ένα πρακτικό μέσο προσανατολισμού, όμως για ορισμένους έχει εξελιχθεί σε ένα παράξενο χόμπι — έναν τρόπο να περιηγούνται σε κάθε γωνιά του πλανήτη χωρίς να βγουν από το σπίτι τους. Υπάρχουν επίσης εκείνοι που αφιερώνουν ατελείωτες ώρες εξερευνώντας δορυφορικές εικόνες, αναζητώντας παράξενα σχήματα ή εγκαταλελειμμένα μέρη, μετατρέποντας έτσι την περιέργειά τους σε μια ιδιότυπη αναζήτηση που, κάποιες φορές, οδηγεί σε πραγματικά σκοτεινές ανακαλύψεις.

Κάποιες από τις πιο γνωστές υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν με τη βοήθεια του Google Maps δεν λύθηκαν από επαγγελματίες ντετέκτιβ αλλά από απλούς πολίτες που παρατήρησαν κάτι ασυνήθιστο στην οθόνη τους. Άλλες φορές, ήταν οι ίδιες οι αρχές που αξιοποίησαν τα δορυφορικά δεδομένα και τις εικόνες του Street View για να εντοπίσουν εγκληματίες, κλεμμένα αντικείμενα ή ανθρώπους που είχαν χαθεί εδώ και δεκαετίες. Δεν έλειψαν όμως και οι περιπτώσεις όπου οι εικόνες του Street View προκάλεσαν αναστάτωση χωρίς λόγο όπως πετυχημένες φάρσες που έμοιαζαν με σκηνές εγκλήματος.

Από αληθινές εξαφανίσεις μέχρι απροσδόκητες αποκαλύψεις, αυτές είναι πέντε αληθινές ιστορίες όπου το Google Maps βοήθησε να λυθούν μυστήρια που έμοιαζαν άλυτα.

Η φάρσα των μηχανικών από το Εδιμβούργο

Αυτό το περιστατικό συνέβη το 2014 όταν ένας χρήστης του Google Maps παρατήρησε κάτι παράξενο σε έναν δρόμο του Εδιμβούργου. Στην εικόνα του Street View έξω από ένα συνεργείο αυτοκινήτων, φαινόταν ένας άντρας ξαπλωμένος στο έδαφος και δίπλα του στεκόταν ένας άλλος που κρατούσε κάτι που έμοιαζε με τσεκούρι. Ο χρήστης, τρόμαξε, πίστεψε ότι πρόκειται για σκηνή εγκλήματος και ειδοποίησε την αστυνομία. Ωστόσο, όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο ανακάλυψαν ότι όλο αυτό ήταν μια αυθόρμητη, καλοστημένη όμως φάρσα. Οι δύο μηχανικοί παραδέχθηκαν ότι είχαν στήσει επίτηδες τη σκηνή, μόλις είδαν το αυτοκίνητο της Google να περνά από τον δρόμο. Ο ένας ξάπλωσε στο πεζοδρόμιο προσποιούμενος το θύμα και ο άλλος στάθηκε από πάνω του κρατώντας μια λαβή από τσεκούρι για πλάκα.

Η φωτογραφία στο Google Street View που πρόδωσε ένα έγκλημα στην Ισπανία

Μια φωτογραφία στο Google Street View, που έδειχνε έναν άντρα να φορτώνει ένα μεγάλο αντικείμενο σε αυτοκίνητο στην Ισπανία, έγινε η αφετηρία για την εξιχνίαση της εξαφάνισης ενός 33χρονου. Λίγο καιρό αργότερα όταν η φωτογραφία έγινε αντιληπτή από τις αρχές, η αστυνομία έφτασε στην περιοχή και τα στοιχεία τους οδήγησαν σε ένα κοντινό νεκροταφείο όπου εντόπισε τα λείψανα του άντρα. Δύο άνδρες συνελήφθησαν για την δολοφονία.

Το εξαφανισμένο τροχόσπιτο

Το 2009, ένας άντρας στην Αγγλία βγήκε από το σπίτι του και διαπίστωσε ότι το τροχόσπιτό του είχε εξαφανιστεί, παρά τα μέτρα ασφαλείας που είχε λάβει. Οι έρευνες της αστυνομίας δεν απέδωσαν και η υπόθεση πάγωσε για μήνες, μέχρι που ο 11χρονος γιος του παρατήρησε στο Google Street View έναν άγνωστο να στέκεται μπροστά στο σπίτι τους δίπλα σε αυτοκίνητο. Η εικόνα αυτή έγινε το στοιχείο-κλειδί που οδήγησε τις αρχές στη σύλληψη του δράστη τρία χρόνια αργότερα.

Το μυστήριο του βυθισμένου αυτοκινήτου στη Φλόριντα

Το 1997, ο 40χρονος William Moldt εξαφανίστηκε στη Φλόριντα αφού έφυγε μόνος από ένα νυχτερινό κλαμπ. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του και η υπόθεση πάγωσε για 22 χρόνια. Το 2019, ένας κάτοικος της περιοχής εντόπισε μέσω Google Earth ένα αυτοκίνητο βυθισμένο σε λίμνη. Όταν η αστυνομία το ανέσυρε, βρήκε στο εσωτερικό του τον σκελετό του Moldt. Οι αρχές πιστεύουν ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε στο νερό τη νύχτα της εξαφάνισής του.

Η άτυχη ηλικιωμένη που βρέθηκε δύο χρόνια μετά την εξαφάνισή της

Μια μέρα του Νοεμβρίου του 2020, ενώ ο σύζυγός της βρισκόταν στον κήπο, η 83χρονη Paulette Landrieux, που έπασχε από Αλτσχάιμερ, χάθηκε χωρίς να γίνει αντιληπτή. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος της. Δύο χρόνια αργότερα, ένας γείτονας είδε τυχαία στο Google Street View τη μορφή της να περπατά σε έναν κοντινό δρόμο. Η φωτογραφία έγινε το πρώτο στοιχείο της υπόθεσης και οδήγησε τις αρχές στο σημείο όπου εντοπίστηκαν τα οστά της κάτω από θάμνους. Το πιο πιθανό σενάριο ήταν ότι σκόνταψε, έπεσε, έχασε τις αισθήσεις και άφησε την τελευταία της πνοή στο σημείο.

Πηγή: unboxholics