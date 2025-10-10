Η Amazon MGM Studios έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του sci-fi φιλμ «Mercy», ένα από τα πολλά επερχόμενα θρίλερ με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) που ετοιμάζονται στο Χόλιγουντ.

Πρωταγωνιστούν ο Κρις Πρατ (Chris Pratt) και η Ρεμπέκα Φέργκιουσον (Rebecca Ferguson).





Σε σενάριο του Μάρκο Βαν Μπέλ (Marco Van Belle), το «Mercy» εκτυλίσσεται σε ένα κοντινό μέλλον όπου η δικαιοσύνη αποδίδεται μέσω Tεχνητής Nοημοσύνης.

«Ο αστυνομικός Chris Raven, που κατηγορείται για το θάνατο της γυναίκας του, έχει μόνο 90 λεπτά για να αποδείξει την αθωότητά του στο ΑΙ για το οποίο κάποτε ο ίδιος είχε υποστηρίξει».

Η Φέργκιουσον αναλαμβάνει τον ρόλο της Maddox, μιας εξελιγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης που λειτουργεί ως ο απόλυτος κριτής - δικαστής, ένορκος και εκτελεστής. Όπως φαίνεται και στο τρέιλερ, οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το έγκλημα εξετάζονται λεπτομερώς και λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικά στοιχεία για την ετυμηγορία.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους 'Αναμπελ Γουόλις (Annabelle Wallis), Κάλι Ρις (Kali Reis), Κένεθ Τσόι (Kenneth Choi), Κάιλι Ρότζερς (Kylie Rogers) και Τζεφ Πιερ (Jeff Pierre).

Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία γυρίστηκε τον Μάιο του 2024 στο κέντρο του Λος 'Αντζελες, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τιμούρ Μπεκμαμπέτοφ (Timur Bekmambetov). Το πρότζεκτ ήρθε στην Amazon MGM από τον βραβευμένο με Όσκαρ για το «Oppenheimer» Τσαρλς Ρόβεν (Charles Roven), ο οποίος μοιράζεται την παραγωγή μαζί με τους Ρόμπερτ 'Αμιντον (Robert Amidon), Μάιντ Νασίφ (Majd Nassif) και τον σκηνοθέτη.

Το τρέιλερ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν από λίγες ώρες στο Comic-Con της Νέας Υόρκης, όπου ο Πρατ μοιράστηκε ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για τη διαδικασία παραγωγής.

Η ταινία γυρίστηκε με συνεχόμενα μονοπλάνα που έφταναν σε διάρκεια τα 60 λεπτά. Ο ηθοποιός περιέγραψε την εμπειρία του ως ιδιαίτερα έντονη σωματικά αφού ήταν «κυριολεκτικά δεμένος» καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων. Αυτή η συνθήκη, όπως εξήγησε, δημιούργησε μια αίσθηση «φυσικής κλειστοφοβίας», ενισχύοντας με αυθεντικό τρόπο την αγωνία και την πίεση που που απαιτούσε ο ρόλος του.

«Ζούμε σήμερα σε έναν κόσμο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη χτυπάει την πόρτα και δεν έχουμε χρόνο να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Το AI μπορεί να είναι ο εχθρός μας, ο φίλος μας ή το παιδί μας. Αυτό το ρολόι που μετράει αντίστροφα είναι μια μεταφορά του χρόνου που ζούμε τώρα», δήλωσε ο σκηνοθέτης.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους και σε αίθουσες IMAX στις 23 Ιανουαρίου 2026.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ