Η τεχνολογία έχει αξία όταν υπηρετεί τον πολίτη, ανέφερε η Υφυπουργού παρά τω Προέδρω Ειρήνης Πική κατά την διάρκεια της ομιλίας της στο Digital Agenda Cyprus Summit 2025.

Με ένα αισιόδοξο μήνυμα για μια πιο ανθρώπινη ψηφιακή διακυβέρνηση, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, άνοιξε σήμερα τις εργασίες του Digital Agenda Cyprus Summit 2025, που πραγματοποιείται στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, παρουσία διεθνών προσωπικοτήτων από τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, της καινοτομίας και των ψηφιακών τεχνολογιών.

Στην εναρκτήρια ομιλία της, η κ. Πική ανέδειξε το όραμα της Κυβέρνησης για ένα σύγχρονο, ευέλικτο και διαφανές κράτος, το οποίο αξιοποιεί την τεχνολογία όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως εργαλείο διαφάνειας, λογοδοσίας και ποιοτικής εξυπηρέτησης των πολιτών.

«Όταν ακούμε τον όρο “ψηφιακός μετασχηματισμός”, συχνά σκεφτόμαστε τεχνολογία, εφαρμογές και αλγορίθμους. Όμως, στην ουσία του, αφορά ανθρώπους, έναν πολίτη που ανανεώνει μια άδεια, έναν επιχειρηματία που υποβάλλει μια αίτηση, έναν γονιό που εγγράφει το παιδί του στο σχολείο, φέτος για πρώτη φορά, πλήρως ηλεκτρονικά», διατύπωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, η Υφυπουργός τόνισε ότι η πλατφόρμα diakivernisi.gov.cy αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο διαφάνειας και λογοδοσίας, που επιτρέπει σε κάθε πολίτη να ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης του Κυβερνητικού Προγράμματος.

Ιδιαίτερη επισήμανση έκανε και στο εργαλείο e-Σήγηση, μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να κάνουν ένα βήμα παραπέρα, καταθέτοντας ιδέες, εισηγήσεις και σχόλια απευθείας προς την Κυβέρνηση. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για ένα απλό, αλλά ισχυρό εργαλείο, που μετατρέπει τη συμμετοχή σε πολιτική και τον διάλογο σε καλύτερες αποφάσεις.

Παράλληλα, έκανε ξεχωριστή μνεία στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στη σημασία της πρωτοβουλίας “Minds in Cyprus”, η οποία ενθαρρύνει τη δικτύωση

και επιστροφή Κυπρίων επιστημόνων και επαγγελματιών του εξωτερικού, συνδέοντάς τους με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην κυπριακή οικονομία.

«Η τεχνολογία μπορεί να αντιγραφεί, το ταλέντο όμως όχι», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματική δύναμη της Κύπρου βρίσκεται στους ανθρώπους της.

Καταληκτικά, η Υφυπουργός τόνισε ότι το όραμα της Κύπρου είναι να αποτελέσει «ψηφιακή γέφυρα» ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική θέση και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Το Digital Agenda Cyprus Summit αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια τεχνολογίας και καινοτομίας στην περιοχή. Φέτος φιλοξενεί διακεκριμένους ομιλητές όπως τους Gerd Leonhard, Graham Fink, Theodoros Evgeniou, Jordi van den Bussche και Stefan Dobrev, με κεντρικό θέμα «AI, Innovation and the Digital Society of the Future».