Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025, γνωστή ως «Πανσέληνος της Συγκομιδής», θα εμφανιστεί την Τρίτη 7 Οκτωβρίου και αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη και πιο φωτεινή του έτους.

Τη νύχτα εκείνη, η Σελήνη θα βρεθεί στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό. Πρόκειται για την πρώτη υπερπανσέληνο μετά τον Νοέμβριο του 2024, η οποία ανοίγει την αυλαία μιας τριάδας υπερπανσελήνων που θα συνεχιστούν έως τον Δεκέμβριο — ένα μαγευτικό φθινοπωρινό ουράνιο φαινόμενο.

Η ονομασία «Πανσέληνος της Συγκομιδής» συνδέεται με τη φθινοπωρινή ισημερία και τις παραδοσιακές αγροτικές δραστηριότητες. Τον Οκτώβριο, η πανσέληνος αυτή ταυτίζεται συχνά με τη λεγόμενη «Σελήνη του Κυνηγού» (Hunter’s Moon), συνδυάζοντας έτσι τα σύμβολα της συγκομιδής και του κυνηγιού στο φως του φεγγαριού. Στο παρελθόν, το φαινόμενο αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία για τους αγρότες, καθώς το φεγγάρι ανέτειλε σχεδόν την ίδια ώρα για αρκετές συνεχόμενες νύχτες, φωτίζοντας τις βραδινές εργασίες στα χωράφια.

Σύμφωνα με τη NASA, οι υπερπανσέληνοι εμφανίζονται έως και 14% μεγαλύτερες και 30% πιο φωτεινές από τις συνηθισμένες πανσελήνους, προσφέροντας ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα. Επιπλέον, η φθινοπωρινή ατμόσφαιρα συχνά χαρίζει στο φεγγάρι κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις, δημιουργώντας το εντυπωσιακό οπτικό φαινόμενο που ονομάζεται «ερυθρή σελήνη».

Πηγή: ΕΡΤ