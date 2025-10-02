Πληθαίνουν τα παράπονα για ανεπιθύμητα μηνύματα με «επενδύσεις» σε κρυπτονομίσματα, μέσω της δημοφιλούς πλατφόρμας Viber.

Αυξάνονται οι αναφορές χρηστών κοινωνικών δικτύων για ανεπιθύμητα μηνύματα που σχετίζονται με «επενδυτικές ευκαιρίες» στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με καταγγελίες, πολλοί εντάσσονται αυτόματα και χωρίς τη συγκατάθεσή τους σε ομαδικές συνομιλίες, όπου προωθούνται υποτιθέμενες συμβουλές για γρήγορα κέρδη.

«Πρόσφατα κάποιος με έβαλε σε μια ομαδική συνομιλία σχετικά με επενδύσεις. Από τις ενδείξεις φαίνεται να είναι απάτη. Ωστόσο, υπήρχαν τουλάχιστον πέντε άτομα που απαντούσαν και “επιβεβαίωναν” πόσο καλές είναι οι επενδυτικές συμβουλές. Ποιος είναι ο τελικός σκοπός; Είναι ρομπότ; Τι είναι;» διερωτάται χρήστης.

Ένας άλλος, εμφανώς ενοχλημένος, αναφέρει ότι δέχεται τα ίδια μηνύματα επανειλημμένα:

«Προστέθηκα σε τέτοιες συνομιλίες περίπου 20 φορές τα τελευταία δύο χρόνια. Πάντα αποχωρώ και διαγράφω, αλλά τον επόμενο μήνα με προσθέτουν ξανά διαφορετικές ομάδες. Με εκνευρίζει αφάνταστα και με τρελαίνει που συμβαίνει ξανά και ξανά».

Ανάλογες καταγγελίες καταγράφονται διεθνώς, όπου χρήστες μιλούν για «fake Forex groups» τα οποία χρησιμοποιούν bots που κάνουν like ή προσθέτουν επιβεβαιωτικά σχόλια, ώστε να δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι πρόκειται για νόμιμες επενδυτικές προτάσεις.

Στην Κύπρο, η Αστυνομία έχει επανειλημμένα εκδώσει προειδοποιήσεις για διαδικτυακές απάτες που αφορούν ψευδείς επενδύσεις, οι οποίες διαδίδονται μέσω δημοφιλών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.