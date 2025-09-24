Ο κινεζικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba ανακοίνωσε το μεγαλύτερο γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) μέχρι σήμερα, το Qwen3-Max, καθώς η εταιρία επιταχύνει τη μετάβασή της στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Το μοντέλο περιέχει περισσότερες από 1 τρισεκατομμύριο παραμέτρους ή μεταβλητές που αποφασίζουν για τον τρόπο με τον οποίο, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης επεξεργάζεται πληροφορίες, με ιδιαίτερη ικανότητα στη δημιουργία κώδικα, αλλά και τις ικανότητες αυτόνομων agent, δήλωσε ο Τσου Τσινγκρέν, υπεύθυνος τεχνολογίας στην Alibaba Cloud, κατά τη διάρκεια της ετήσιας διάσκεψης, Apsara Conference.

