Η ανατριχίλα που μερικές φορές προκαλεί η μουσική – το λεγόμενο frisson – έχει βρεθεί στο επίκεντρο επιστημονικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μια εμπειρία που μοιράζονται όλοι, ωστόσο για όσους τη ζουν φαίνεται να κρύβει ένα ιδιαίτερο «αποτύπωμα» στον εγκέφαλο.

Έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα που βιώνουν frisson διαθέτουν πιο ισχυρές νευρωνικές συνδέσεις ανάμεσα στα κέντρα επεξεργασίας του ήχου και στις περιοχές που σχετίζονται με τα συναισθήματα. Έτσι, η μουσική τα αγγίζει πιο βαθιά, προκαλώντας έντονες σωματικές αντιδράσεις.

Παράλληλα, όσοι νιώθουν αυτά τα ρίγη τείνουν να έχουν υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης, περισσότερη δημιουργικότητα και μεγαλύτερη ανοιχτότητα σε νέες εμπειρίες. Με απλά λόγια, το frisson φαίνεται να αντικατοπτρίζει ένα πιο ευαίσθητο και ανεπτυγμένο συναισθηματικό προφίλ.

Υπολογίζεται ότι περίπου οι μισοί άνθρωποι έχουν ζήσει αυτή την εμπειρία, γεγονός που αναδεικνύει πόσο διαφορετικά μπορεί να βιώνεται η μουσική και το συναίσθημα από τον καθένα.