Η Σελήνη 'σκουριάζει' και φαίνεται πως για αυτό φταίει η Γη.

Σύμφωνα με το περιοδικό Nature, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα σωματίδια οξυγόνου που μεταφέρονται από τη Γη στη Σελήνη μπορούν να μετατρέψουν τα σεληνιακά ορυκτά σε αιματίτη, γνωστό και ως σκουριά.

Η ανακάλυψη συμβάλλει στην αυξανόμενη κατανόηση των ερευνητών σχετικά με τη βαθιά διασύνδεση μεταξύ Γης και Σελήνης και δείχνει πώς η Σελήνη επηρεάζεται από αυτές τις αλληλοεπιδράσεις δήλωσε ο Ziliang Jin, πλανητικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Μακάο στην Κίνα.

Ο ίδιος και συνάδελφοί του δημοσίευσαν τα ευρήματά τους νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Geophysical Research Letters.

Τις περισσότερες φορές, τόσο η Γη όσο και η Σελήνη δέχονται φορτισμένα σωματίδια που προέρχονται από τον Ήλιο. Αλλά, για περίπου πέντε ημέρες κάθε μήνα η Γη περνάει ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, εμποδίζοντας το μεγαλύτερο μέρος των ηλιακών σωματιδίων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Σελήνη εκτίθεται κυρίως σε σωματίδια που ήταν μέρος της ατμόσφαιρας της Γης πριν φθάσουν στο διάστημα - ένα φαινόμενο γνωστό ως Γήινος άνεμος. Αυτός ο άνεμος περιέχει ιόντα διαφόρων στοιχείων, όπως υδρογόνο, οξυγόνο και άζωτο. Όταν αυτά τα φορτισμένα σωματίδια χτυπήσουν τη Σελήνη, μπορούν να εμφυτευτούν στα ανώτερα στρώματα του σεληνιακού εδάφους και να προκαλέσουν χημικές αντιδράσεις.

Το 2020 επιστήμονες ανέφεραν ότι η αποστολή Chandrayaan-1 της Ινδίας είχε εντοπίσει αιματίτη κοντά στους πόλους της Σελήνης. Ο αιματίτης είναι ένα πλούσιο σε σίδηρο ορυκτό που μπορεί να σχηματιστεί όταν τα πετρώματα αντιδρούν με νερό και οξυγόνο. Αλλά, το χημικό περιβάλλον της Σελήνης δεν ευνοεί την παρουσία οξυγόνου, πράγμα που σημαίνει ότι το οξυγόνο για τον αιματίτη μπορεί να έχει φτάσει από κάπου αλλού. Οι συγγραφείς της εργασίας σημείωσαν ότι μπορεί να έχει φτάσει με τον γήινο άνεμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ