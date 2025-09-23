Η ΝΑΣΑ παρουσίασε τους δέκα νέους υποψήφιους αστροναύτες που επιλέγηκαν μετά από μια ανταγωνιστική διαδικασία στην οποία έλαβαν μέρος περισσότερα από 8.000 άτομα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ομάδα αυτή, που αποτελείται από έξι γυναίκες και τέσσερις άνδρες, όλοι Αμερικανοί, θα ολοκληρώσει σχεδόν δύο χρόνια εκπαίδευσης πριν γίνει επιλέξιμη για αναθέσεις πτήσεων που υποστηρίζουν μελλοντικές αποστολές επιστήμης και εξερεύνησης σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, τη Σελήνη και τον Άρη.

Σύμφωνα με την ΝΑΣΑ, ο αναπληρωτής διοικητής Σον Ντάφι, καλωσόρισε την αμιγώς αμερικανική τάξη υποψηφίων αστροναυτών για το 2025 κατά τη διάρκεια τελετής στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον του οργανισμού στο Χιούστον.

«Είναι τιμή μου να καλωσορίζω την επόμενη γενιά Αμερικανών εξερευνητών στον οργανισμό μας. Περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση - επιστήμονες, πιλότοι, μηχανικοί, ονειροπόλοι από κάθε γωνιά αυτού του έθνους. Οι 10 άνδρες και γυναίκες που βρίσκονται εδώ σήμερα είναι απόδειξη ότι στην Αμερική, ανεξάρτητα από το πού ξεκινάς, δεν υπάρχει όριο σε αυτό που μπορεί να πετύχει ένας αποφασισμένος ονειροπόλος - ακόμη και να πάει στο διάστημα», δήλωσε ο Ντάφι.

Μαζί, τόνισε, θα ξεκλειδώσουμε τη Χρυσή Εποχή της εξερεύνησης.

Το πρόγραμμα σπουδών τους περιλαμβάνει διδασκαλία και ανάπτυξη δεξιοτήτων για σύνθετες επιχειρήσεις στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αποστολές Artemis στη Σελήνη και πέρα από αυτές. Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση περιλαμβάνει ρομποτική, επιβίωση στην ξηρά και το νερό, γεωλογία, ξένες γλώσσες, διαστημική ιατρική και φυσιολογία και άλλα, ενώ παράλληλα διεξάγει προσομοιωμένους διαστημικούς περιπάτους και πτήσεις αεροσκαφών υψηλής απόδοσης.

Μετά την αποφοίτηση, η τάξη του 2025 θα ενταχθεί στο ενεργό σώμα αστροναυτών του οργανισμού. Οι ενεργοί αστροναύτες διεξάγουν επιστημονική έρευνα στον διαστημικό σταθμό, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για τη μετάβαση σε εμπορικούς διαστημικούς σταθμούς και τα επόμενα μεγάλα άλματα στην ανθρώπινη εξερεύνηση στη Σελήνη και τον Άρη.

Η επιχειρησιακή εμπειρογνωμοσύνη, οι επιστημονικές γνώσεις και το τεχνικό υπόβαθρο των υποψηφίων είναι απαραίτητα για την προώθηση των στόχων της ΝΑΣΑ για την εξερεύνηση του βαθέος διαστήματος και τη διατήρηση μιας μακροπρόθεσμης ανθρώπινης παρουσίας πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης, αναφέρει η ανακοίνωση.

