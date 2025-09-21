Τα smartwatch με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών κάνουν ένα άλμα μπροστά, φέρνοντας νέες δυνατότητες που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν αδιανόητες. Από αυτονομία που φτάνει τις 21 ημέρες, μέχρι καταδύσεις στα 150 μέτρα και προηγμένα συστήματα παρακολούθησης υγείας, η Huawei παρουσίασε στο Παρίσι τη νέα γενιά wearables που επαναπροσδιορίζει τα όρια της τεχνολογίας.

Όπως επισημαίνεται, στο επίκεντρο βρέθηκαν τα HUAWEI WATCH GT 6 Series, το HUAWEI WATCH Ultimate 2 και το HUAWEI WATCH D2, με χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν.

• 21 ημέρες αυτονομίας: Η σειρά HUAWEI WATCH GT 6 προσφέρει διάρκεια μπαταρίας-αυτονομίας έως 21 ημέρες, ενισχυμένη ακρίβεια GPS και το νέο HUAWEI TruSense™ System, για γρήγορες και αξιόπιστες μετρήσεις υγείας.

• Πάνω από 100 λειτουργίες προπόνησης: Με αναβαθμίσεις σε ποδηλασία, trail running, γκολφ και σκι. Στην ποδηλασία διαθέτει εικονικό power meter χωρίς εξωτερική συσκευή, στο trail running προσφέρει εντοπισμό ακριβείας, διάγραμμα υψομέτρου και ανάλυση κλίσης, στο γκολφ χάρτες fairway υψηλής ανάλυσης και στο σκι πλήρη δεδομένα για επαγγελματική εμπειρία στην πίστα.

• 150 μέτρα κάτω από τη θάλασσα: Το HUAWEI WATCH Ultimate 2 είναι το πρώτο πιστοποιημένο smartwatch για καταδύσεις έως 150 μέτρων με δυνατότητα υποβρύχιας επικοινωνίας μέσω sonar. Υποστηρίζει αποστολή μηνυμάτων έως 30 μέτρα και SOS έως 60 μέτρα, προσφέροντας ασφάλεια σε καταδυτικές δραστηριότητες.

• Νέα όραση: Το HUAWEI WATCH D2 παρουσιάστηκε σε νέο μπλε χρώμα και φέρνει ολοκληρωμένες δυνατότητες παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης, με μεμονωμένες και επαναλαμβανόμενες υπενθυμίσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η παρουσίαση στο Παρίσι, με το σύνθημα «Ride the Wind», περιλάμβανε επίσης τα HUAWEI nova 14 Series, τα ακουστικά HUAWEI FreeBuds 7i και το HUAWEI MatePad 12 X. Παράλληλα, ανακοινώθηκε το νέο όραμα της εταιρείας, «Now Is Yours», καθώς και η παγκόσμια δημιουργική πρωτοβουλία GoPaint 2025, που καλεί τη νέα γενιά να συνδυάσει τεχνολογία και τέχνη.

Από την κορυφή του βουνού μέχρι τα βάθη της θάλασσας, τα νέα έξυπνα ρολόγια δείχνουν ότι η επόμενη μέρα των wearables δεν είναι απλώς μια εξέλιξη, αλλά μια πλήρης επαναδιατύπωση των δυνατοτήτων τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ