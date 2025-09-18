Ο ιδιοκτήτης του Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ παρουσίασε την Τετάρτη μια νέα σειρά «έξυπνων» γυαλιών που ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου Meta Connect στην Καλιφόρνια.

Σε συνεργασία με τις μάρκες Ray-Ban και Oakley, η Meta αποκάλυψε τα νέα Meta Ray-Ban Display, τα οποία διαθέτουν έγχρωμη υψηλής ανάλυσης οθόνη σε έναν φακό, κάμερα 12 megapixel και δυνατότητες βιντεοκλήσεων και ανταλλαγής μηνυμάτων. Παράλληλα παρουσιάστηκε ένα νευρικό βραχιόλι, που συνδέεται με τα γυαλιά και επιτρέπει την αποστολή εντολών με απλές κινήσεις του χεριού.



«Πρόκειται για μια τεράστια επιστημονική ανακάλυψη», τόνισε ο Ζούκερμπεργκ, εκτιμώντας ότι τα έξυπνα γυαλιά θα αποτελέσουν το νέο μέσο ενσωμάτωσης του Meta AI στην καθημερινότητα των χρηστών. Οι αναλυτές θεωρούν ότι οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μεγαλύτερες σε σχέση με το δαπανηρό και αμφιλεγόμενο project του Metaverse, καθώς τα γυαλιά είναι «ελαφρύτερα» και πιο πρακτικά από τα VR headsets.





Η Meta δεν δημοσιοποίησε επίσημα στοιχεία πωλήσεων, αλλά εκτιμάται ότι έχει διαθέσει περίπου δύο εκατομμύρια ζευγάρια smart glasses από το 2023. Τα νέα Ray-Ban Display θα κυκλοφορήσουν τον Σεπτέμβριο στην τιμή των 799 δολαρίων (περίπου 586 λίρες), αρκετά υψηλότερα από τις προηγούμενες εκδόσεις. Παράλληλα παρουσιάστηκαν τα αθλητικά Oakley Meta Vanguard στα 499 δολάρια και η δεύτερη γενιά Ray-Ban Meta στα 379 δολάρια.

Η παρουσίαση πραγματοποιείται τη στιγμή που η Meta δαπανά τεράστια κεφάλαια για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, με τον Ζάκερμπεργκ να έχει ανακοινώσει επενδύσεις «εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων» για γιγάντια data centers στις ΗΠΑ και για προσέλκυση εξειδικευμένων επιστημόνων από τον ανταγωνισμό.

Ωστόσο, την ίδια ημέρα ακτιβιστές και συγγενείς θυμάτων αυτοκτονιών διαδήλωσαν έξω από τα γραφεία της Meta στη Νέα Υόρκη, καταγγέλλοντας ελλιπή προστασία των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα. Οι καταγγελίες εντάθηκαν μετά τις μαρτυρίες δύο πρώην ερευνητών ασφαλείας της Meta στη Γερουσία των ΗΠΑ, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η εταιρεία απέκρυψε πιθανές επιπτώσεις των προϊόντων εικονικής πραγματικότητας στους ανήλικους.

Η Meta απέρριψε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «ανοησίες».