Μέσα στον Σεπτέμβριο είχαμε δύο από τα μεγαλύτερα “happenings” για το 2025. Η αρχή έγινε στις 9 του μήνα με το “Awe dropping” event της Apple, αφού η εταιρία παρουσίασε ένα σωρό από νέα προϊόντα, μεταξύ άλλων και τα iPhone 17.

Λίγο αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 12 του μήνα, η Nintendo πραγματοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια Nintendo Direct, όπου ανακοίνωνε ορισμένο από το μελλοντικό περιεχόμενο των Nintendo Switch και Nintendo Switch 2.

Και όπως μαθαίνουμε τώρα, η Nintendo ξεπέρασε σε “peak” τους θεατές του πρόσφατου Apple event. Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια του Nintendo Direct, οι θεατές έφτασαν τους 2.92 εκατομμύρια σε μια στιγμή, όταν το “peak” στο event της Apple ήταν 2.80 εκατομμύρια ταυτόχρονοι θεατές.

Πρόκειται για ένα νούμερο που μάλλον κανείς δεν περίμενε, διότι η Apple παραμένει εδώ και χρόνια στην κορυφή όταν ανακοινώνει τα νέα iPhone. Ωστόσο, φαίνεται ότι το πρόσφατο Nintendo Direct τράβηξε τελικά την περιέργεια του κοινού, μιας και η ιαπωνική εταιρία αποκάλυπτε τα νέα games των Switch συστημάτων.

Πηγή: unboxholics.com