Στη φετινή Διεθνή Έκθεση της Κίνας για το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες (2025 CIFTIS) που πραγματοποιήθηκε στις 10-14 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο βιομηχανικό Πάρκο Σουγκάνγκ του Πεκίνου, ένα ρομποτικό σκυλί έκλεψε την παράσταση.

Ωστόσο, αυτό το σημαντικό ρομποτικό κατασκεύασμα δεν προσφέρει μόνο διασκέδαση, αλλά έχει και μία σημαντική αποστολή.

Το ίδιο ρομπότ, είναι εξοπλισμένο με μία συσκευή εντοπισμού διαρροών μεθανίου, που μπορεί να εντοπίσει όλες τις πιθανές διαρροές, με στόχο την ενίσχυση της ασφαλούς διαβίωσης των κατοίκων σε τοπικές κοινωνίες.

Ο Τσανγκ Σενιάν, ένας υψηλόβαθμος μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στον όμιλο εταιριών Beijing Gas Group Co., Ltd., εξήγησε ότι ο ίδιος ρομποτικός ανιχνευτής μπορεί να προγραμματιστεί για την πραγματοποίηση ειδικών διαδρομών εποπτεύοντας σημαντικές περιοχές ενδιαφέροντος, ώστε να εκτελεί τακτικές περιπολίες, αλλά και ελέγχους ασφάλειας εντός οικοδομικών τετραγώνων.

Το ρομποτικό σκυλί αποτελεί μόνο ένα παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο, η νέα τεχνολογική καινοτομία, υπό τον πρωταγωνιστικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) εισέρχεται σε κάθε διάσταση της καθημερινότητας. Η τάση αυτή κυριάρχησε στο σύνολο της φετινής CIFTIS, καθώς μέσω των διαφορετικών θεματικών τομέων η τεχνητή νοημοσύνη μετασχημάτιζε την εξέλιξη πολλαπλών τομέων του εμπορίου αλλά και της προσφοράς υπηρεσιών.

