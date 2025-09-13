Φρέσκια και τολμηρή ιδέα που φέρνει νέο αέρα στη συζήτηση για την ασφάλεια των αερομεταφορών

Μια ομάδα φοιτητών από το BITS Pilani Dubai Campus παρουσίασε το Project Rebirth, μια φρέσκια και τολμηρή ιδέα που φέρνει νέο αέρα στη συζήτηση για την ασφάλεια των αερομεταφορών. Στόχος τους είναι να εμπνευστούν από την αυτοκινητοβιομηχανία και να μεταφέρουν τη λογική του αερόσακου στα αεροπλάνα.

Σύμφωνα με το όραμα του Project Rebirth, τα αεροσκάφη θα μπορούσαν να εξοπλιστούν με τεράστιους εξωτερικούς αερόσακους, οι οποίοι θα φουσκώνουν αυτόματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως μια αναγκαστική προσγείωση. Με τον τρόπο αυτό, το αεροπλάνο θα περιβάλλεται από ένα προστατευτικό «μαξιλάρι» που θα απορροφά μεγάλο μέρος της πρόσκρουσης, περιορίζοντας τις ζημιές στο σκάφος και αυξάνοντας τις πιθανότητες επιβίωσης για τους επιβάτες.

Το στοιχείο που κάνει το σχέδιο να ξεχωρίζει είναι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ένα εξελιγμένο σύστημα θα μπορεί να παρακολουθεί παραμέτρους όπως η ταχύτητα, το ύψος και τυχόν απότομες πτώσεις, ώστε να ενεργοποιεί τους αερόσακους ακριβώς τη στιγμή που πρέπει.

Αν και βρίσκεται ακόμη σε θεωρητικό στάδιο, η ιδέα δείχνει πόσο πολλά μπορεί να πετύχει ο συνδυασμός AI και μηχανικής όταν στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Όπως τονίζουν οι δημιουργοί, ακόμη και μια μικρή μείωση στις δυνάμεις της πρόσκρουσης μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια τραγωδία και μια ιστορία επιβίωσης.

Πηγή: unboxholics.com