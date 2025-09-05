Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων και ανταποκρινόμενο στο αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις με κρατικό περίπτερο, ανακοινώνει ότι για το 2026 προτίθεται να συμμετάσχει στις ακόλουθες τρεις εκθέσεις:

GITEX GLOBAL 2026: Η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση τεχνολογίας και πληροφορικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τις 7 μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2026. Το ΥΕΕΒ θα συμμετάσχει για 5η συνεχόμενη χρονιά στην εν λόγω έκθεση.

BEYOND 2026: Έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Ελλάδα, από τις 17 μέχρι τις 19 Ιουνίου 2026.

SMM HAMBURG 2026: Εξειδικευμένη έκθεση υπηρεσιών για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμβούργο, Γερμανία, από την 1η μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Μέσω της διοργάνωσης του κρατικού περιπτέρου στις εν λόγω εκθέσεις αναδεικνύεται η Κύπρος ως επιχειρηματικό κέντρο στους τομείς της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της ναυτιλίας και, παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στις κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να προβάλουν τις δραστηριότητές τους και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες δικτύωσης και επιχειρηματικής συνεργασίας τόσο με επιχειρήσεις –εκθέτες– όσο και με επαγγελματίες επισκέπτες.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Σχέδιο έχουν νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας ανά δικαιούχο και ανά έκθεση δύναται να ανέλθει μέχρι τις €12.500 και καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα έξοδα ενοικίου του χώρου έκθεσης, τα έξοδα κατασκευής και εξοπλισμού του περιπτέρου, το δικαίωμα συμμετοχής και το κόστος της εγκατάστασης και της κατανάλωσης ηλεκτρισμού.

Υποβολή αιτήσεων

Η Αίτηση Συμμετοχής και ο Ενημερωτικός Οδηγός παρατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: «Προκήρυξη Σχεδίου για συμμετοχή σε εκθέσεις υπηρεσιών με κρατικό περίπτερο για το έτος 2026».

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Αιτήσεις Συμμετοχής που θα υποβάλλονται μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης στην Υπηρεσία Εμπορίου του ΥΕΕΒ.

Σημειώνεται ότι με την προκήρυξη του πιο πάνω Σχεδίου δεν αναλαμβάνεται εκ μέρους του Υπουργείου καμία δέσμευση σε περίπτωση μη συμμετοχής ικανοποιητικού αριθμού επιχειρήσεων στις υπό αναφορά Εκθέσεις ή/και μη έγκρισης του προϋπολογισμού ή/και μη εξεύρεσης εκθεσιακού χώρου.