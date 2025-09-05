Και ναι, συνέβη στ’ αλήθεια. Το Hollow Knight: Silksong της Team Cherry, κυκλοφόρησε και μέσα σε 15 μόλις λεπτά κατάφερε να ξεπεράσει τον υψηλότερο αριθμό ταυτόχρονων παικτών του πρώτου παιχνιδιού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προκάλεσε…πανικό στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Όπως αναφέρει και το Eurogamer, το Steam “έσκασε”, το Xbox εμφάνιζε άδεια οθόνη, ενώ στο Nintendo eShop πολλοί δεν μπορούσαν καν να μπουν. Ακόμη και όσοι προσπάθησαν να αγοράσουν το παιχνίδι μέσω PayPal αντιμετώπισαν σφάλματα, ενώ στο PlayStation Store, το Silksong έμενε κολλημένο στο Wishlisted.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό πότε θα φτιάξει η κατάσταση με τις πλατφόρμες, πάντως το Hollow Knight: Silksong είναι το παιχνίδι που όλοι περίμεναν με αγωνία εδώ και χρόνια και απ’ ότι φαίνεται το internet το απέδειξε με τον πιο εκρηκτικό τρόπο.

Να σημειώσουμε ότι πρόσφατα πριν την κυκλοφορία του Silkson και το Hollow Knight, οκτώ χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, έσπασε για τρίτη φορά το δικό του ρεκόρ στο Steam, φτάνοντας τους 50.939 ταυτόχρονους παίκτες.

