Αν σου αρέσουν τα χαρτιά και ψάχνεις κάτι πιο στρατηγικό από την Πιλόττα ή την Μπιρίμπα, τότε αξίζει να γνωρίσεις το Tichu — ένα από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια στρατηγικής στην Ελλάδα, που πλέον μπορείς να παίξεις και online, μέσα από τη σελίδα του SigmaLive!

Τί είναι το Tichu;

Το Tichu (προφέρεται "τίτσου") είναι ένα κινέζικης καταγωγής παιχνίδι για τέσσερις παίκτες, σε δύο ομάδες των δύο. Παίζεται με τράπουλα 56 φύλλων (κανονική + 4 ειδικά φύλλα) και θυμίζει συνδυασμό από πόκερ, μπριτζ και παιχνίδια ξεφόρτωσης (όπως το Uno).

Στόχος είναι να ξεφορτωθείς πρώτος όλα σου τα φύλλα, βοηθώντας την ομάδα σου να μαζέψει περισσότερους πόντους από την αντίπαλη.

Γιατί είναι τόσο δημοφιλές στην Ελλάδα;

Το Tichu διαδόθηκε στην Ελλάδα γύρω στο 2000, κυρίως μέσω φοιτητών, και μέσα σε λίγα χρόνια έγινε σχεδόν "τελετουργία" σε καφετέριες, σπίτια και φοιτητικά στέκια. Ο λόγος; Συνδυάζει στρατηγική, συνεργασία και ψυχολογία, και κάθε παρτίδα είναι διαφορετική.

Είναι γρήγορο, απρόβλεπτο, και πολύ πιο βαθύ απ’ όσο φαίνεται στην αρχή. Επιπλέον, επειδή παίζεται σε ομάδες, ενισχύει την επικοινωνία και το δέσιμο μεταξύ των παικτών.

Πώς παίζεται;

Στην αρχή κάθε παρτίδας, κάθε παίκτης παίρνει 14 φύλλα και ανταλλάσσει 3 με τους άλλους παίκτες (ένα σε κάθε αντίπαλο και ένα στον συμπαίκτη του). Τα τέσσερα ειδικά φύλλα – δράκος, φοίνικας, σκυλί και μαχαιράκι – προσθέτουν βάθος και στρατηγικές επιλογές.

Οι παίκτες παίζουν χέρια που μοιάζουν με του πόκερ (π.χ. ζευγάρια, τριάδες, καρέ, σειρές) και όποιος βγάλει πρώτος όλα τα χαρτιά του κερδίζει πόντους για την ομάδα του. Μπορεί κάποιος να δηλώσει “Tichu” ή “Grand Tichu” για επιπλέον πόντους — με ρίσκο!

Παίξε τώρα Tichu στο SigmaLive

Εάν θες να δοκιμάσεις το Tichu χωρίς να χρειαστεί να μάθεις όλους τους κανόνες από την αρχή, τώρα μπορείς να παίξεις δωρεάν και online μέσα από τη σελίδα του SigmaLive. Η πλατφόρμα είναι στα ελληνικά, φιλική προς αρχάριους και προσφέρει tutorials και bots για εξάσκηση.

Μπες στη δράση, γνώρισε νέους παίκτες και ανακάλυψε γιατί το Tichu έχει γίνει το αγαπημένο παιχνίδι στρατηγικής στην Ελλάδα.

Παίξε τώρα Tichu μέσω SigmaLive και μπες στον κόσμο του έξυπνου παιχνιδιού με χαρτιά!