Το Backgammon ή αλλιώς «τάβλι» είναι ένα από τα αρχαιότερα και πιο αγαπημένα παιχνίδια στρατηγικής. Στην Κύπρο και την Ελλάδα, το παίζουμε σε καφετέριες, σπίτια, παραλίες… αλλά πλέον και online μέσω του Backgammon Premium, αποκλειστικά στη σελίδα του SigmaLive!

Αν θες να ανεβάσεις το παιχνίδι σου επίπεδο, δες παρακάτω 5 χρήσιμες συμβουλές για να βγαίνεις νικητής:

✅ 1. Παίξε με τα ποσοστά – όχι με τον φόβο

Δεν είναι πάντα κακή ιδέα να αφήσεις ένα πούλι εκτεθειμένο. Αν οι πιθανότητες να χτυπηθείς είναι μικρές και το όφελος μεγάλο, τότε αξίζει το ρίσκο. Οι έμπειροι παίκτες μετρούν πάντα τις πιθανότητες πριν παίξουν — κάν’ το κι εσύ!

✅ 2. Κλείδωσε τον αντίπαλο με “φράγματα”

Ένα συνεχόμενο σερί από 4 ή 5 πιασμένες θέσεις (prime) μπορεί να φυλακίσει τον αντίπαλο έξω από το ταμπλό για πολλούς γύρους. Αν του έχεις χτυπήσει πούλι και δεν μπορεί να μπει, εσύ συνεχίζεις ανενόχλητος. Το prime είναι από τα ισχυρότερα όπλα στο παιχνίδι.

✅ 3. Έλεγξε το tempo του παιχνιδιού

Χρησιμοποίησε τις θέσεις 5, 7 και 13 στρατηγικά για να ελέγχεις την κίνηση του αντιπάλου. Ένα καλά τοποθετημένο πούλι μπορεί να καθυστερήσει τον άλλον ή να τον αναγκάσει να πάρει ρίσκο. Μην κινείσαι μόνο με βάση τα ζάρια — σκέψου πώς επηρεάζεις το παιχνίδι του άλλου.

✅ 4. Μάζεψε σωστά – όχι βιαστικά

Στο τέλος του παιχνιδιού, όταν αρχίζεις να “μαζεύεις” τα πούλια, μην αφήνεις κενά. Αν σου χτυπήσουν ένα πούλι εκείνη τη στιγμή, γυρνάς πολύ πίσω. Προτίμησε ισορροπημένο μάζεμα και απόφυγε να αδειάσεις πρώτα τις εσωτερικές θέσεις. Το endgame κρίνει νίκες.

✅ 5. Χρησιμοποίησε έξυπνα το “Double or Lose”

Στο Backgammon Premium, έχεις τη δυνατότητα να προτείνεις διπλασιασμό πονταρίσματος. Αν ο αντίπαλος αρνηθεί, χάνει αυτόματα. Αν δεχτεί, αλλά χάσει, χάνει διπλά. Μάθε πότε έχεις το προβάδισμα και χρησιμοποίησε το “double” ως ψυχολογικό όπλο. Θέλει σιγουριά, αλλά όταν πετύχει, η νίκη είναι θριαμβευτική.

Αν προτιμάς πιο παραδοσιακό παιχνίδι, υπάρχει και η επιλογή να παίζεις μέχρι να φτάσεις σε συγκεκριμένο αριθμό νικών (π.χ. Best of 5).

Παίξε τώρα στο Backgammon Premium

Το Backgammon Premium είναι η απόλυτη online εμπειρία για τους φίλους του ταβλιού, με:

Καθαρό σχεδιασμό

Ελληνικό περιβάλλον

Επιλογές παιχνιδιού για αρχάριους και έμπειρους

Δυνατότητα για Double ή παραδοσιακό σύστημα νικών

Μπες στη σελίδα του SigmaLive, παίξε Backgammon Premium, δοκίμασε τις συμβουλές σου στην πράξη και δες ποιος είναι ο πραγματικός μετρ του ταβλιού!

👉 Παίξε τώρα και απόλαυσε το πιο εξελιγμένο backgammon online στην Κύπρο!