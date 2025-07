Η σειρά-φαινόμενο του Netflix, Squid Game, κατάφερε και πάλι να σοκάρει τους φανατικούς θεατές της – αυτή τη φορά, όχι με το αίμα, αλλά με ένα απίστευτα καλοκρυμμένο στοιχείο που προανήγγειλε το τέλος της σειράς από την αρχή.

Το κρυφό στοιχείο στην κάρτα του Gi-hun

Στο πρώτο επεισόδιο του 2ου κύκλου, βλέπουμε τον Seong Gi-hun να κάνει ανάληψη χρημάτων από τη χρεωστική κάρτα όπου είναι κατατεθειμένα τα 45.6 δισεκατομμύρια γουόν που κέρδισε. Αυτό που κανείς δεν παρατήρησε τότε, ήταν η ημερομηνία λήξης της κάρτας.

Η ημερομηνία έληγε… τον Ιούνιο του 2025 – τον ακριβή μήνα που ολοκληρώνεται και επίσημα η σειρά!

Η λεπτομέρεια αυτή τρέλανε το Reddit και τα social media. “Ένα από τα πιο έξυπνα Easter eggs που έχω δει ποτέ” έγραψε ένας χρήστης.

In Squid Game Gi-hun’s 45.6 billion won gold card will expire on the same month and year the show ends pic.twitter.com/aZbJGbjHPt