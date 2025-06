Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η φράση «η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα;» αποτελεί μια παγκόσμια αναφορά σε έναν φαύλο κύκλο: ένα φιλοσοφικό και λογικό παράδοξο που αναδεικνύει τη δυσκολία του να εντοπιστεί η αρχή μιας αλυσιδωτής σχέσης αιτίας και αποτελέσματος.

Αν και αρχικά η φράση χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει την αμηχανία μπροστά σε ερωτήματα χωρίς ξεκάθαρη απάντηση, σήμερα η επιστήμη έχει να προσφέρει έναν πιο διαφωτιστικό – αν όχι οριστικό – λόγο.





Σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου, η απάντηση βρίσκεται στην ίδια τη βιολογική διαδικασία της φυσικής επιλογής. Οι σημερινές κότες, λένε οι επιστήμονες, κατάγονται από έναν πρόγονο – ένα πουλί που δεν ήταν κότα αλλά παρόμοιο με αυτήν. Κάποια στιγμή, μέσω μιας μικρής γενετικής μετάλλαξης, ένα αυγό που γεννήθηκε από αυτά τα πτηνά περιείχε το πρώτο DNA που αναγνωρίζουμε ως «κότας». Άρα, με εξελικτικούς όρους, το αυγό ήρθε πρώτο.

Όμως, εδώ έρχεται μια ενδιαφέρουσα ανατροπή: Αν μιλάμε για «αυγό κότας» — δηλαδή ένα αυγό που προέρχεται από μια κότα — τότε η κότα φαίνεται να προηγείται. Βιολογικά, μόνο μια κότα μπορεί να παράγει αυγό κότας, τουλάχιστον όπως το ορίζουμε σήμερα.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, όλα εξαρτώνται από το πώς ορίζουμε την «κότα» και το “αυγό”. Αν μιλάμε για αυγά γενικά, τότε τα αυγά υπήρχαν πολύ πριν την κότα, ακόμη και από την εποχή των δεινοσαύρων.



Η επιστήμη φαίνεται να παίρνει θέση: το αυγό προηγήθηκε. Όμως το ερώτημα δεν χάνει τη διαχρονική του γοητεία, ούτε την ικανότητά του να πυροδοτεί συζητήσεις — από τα εργαστήρια της εξελικτικής βιολογίας μέχρι τα τραπέζια του Κυριακάτικου καφέ.



