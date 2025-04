Καθώς οι θεατές παρακολουθούν με ανυπομονησία τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς The Last of Us στο HBO και το Max, ένα ανατριχιαστικό ερώτημα έρχεται ξανά στο προσκήνιο: Θα μπορούσε πράγματι ένας μύκητας να μετατρέψει ανθρώπους σε μολυσμένα όντα;

Στη σειρά, ένας μεταλλαγμένος μύκητας του γένους Cordyceps προκαλεί μια πανδημία, μετατρέποντας τους ανθρώπους σε επιθετικά πλάσματα χωρίς έλεγχο του εαυτού τους. Η βιολόγος και λέκτορας Dr Ann Mayo εξετάζει πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το σενάριο βάσει επιστημονικών δεδομένων.

Ο πραγματικός Cordyceps είναι γνωστός για την ικανότητά του να μολύνει έντομα, κυρίως μυρμήγκια. Ο μύκητας εισέρχεται στο σώμα του εντόμου, ελέγχει τη συμπεριφορά του και τελικά το σκοτώνει, απελευθερώνοντας σπόρια για να συνεχίσει τον κύκλο ζωής του. Αυτό το εντυπωσιακό αλλά και ανησυχητικό φαινόμενο αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα "ζόμπι" στη φύση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Dr Ann Mayo, το ενδεχόμενο να εξελιχθεί ένας τέτοιος μύκητας ώστε να μολύνει ανθρώπους είναι εξαιρετικά απίθανο. Οι μύκητες όπως ο Cordyceps είναι εξειδικευμένοι στα έντομα και ο μετασχηματισμός τους για να επηρεάσουν θηλαστικά θα απαιτούσε τεράστιες, απίθανες μεταλλάξεις. Παρά τις εντυπωσιακές ομοιότητες με την πραγματικότητα, η ιστορία του The Last of Us παραμένει μέχρι στιγμής στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.

Το ενδιαφέρον, όμως, για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ επιστήμης και πολιτισμικών αφηγήσεων είναι αυξημένο. Η σειρά The Last of Us καταφέρνει να αγγίξει σύγχρονες ανησυχίες για πανδημίες, περιβαλλοντικές κρίσεις και τη δύναμη της φύσης να επηρεάζει ριζικά τη ζωή μας.

Καθώς το τηλεοπτικό κοινό ετοιμάζεται να επιστρέψει στον δυστοπικό κόσμο της σειράς, το ερώτημα μένει: μπορεί η επιστήμη να μας προστατεύσει από το απρόβλεπτο πρόσωπο της φύσης ή είναι απλώς θέμα χρόνου να μας αιφνιδιάσει;