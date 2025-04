Η live-action ταινία Minecraft, με πρωταγωνιστές τους Τζακ Μπλακ και Τζέισον Μομόα, έκανε πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο και ήδη έχει ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ωστόσο, μια και μόνο ατάκα από την ταινία έχει προκαλέσει χάος σε αρκετές κινηματογραφικές αίθουσες.

Σε μια σκηνή, εμφανίζεται ένας σπάνιος "Chicken Jockey" — ένα μωρό ζόμπι που καβαλάει ένα κοτόπουλο — κάτι που υπάρχει και στο παιχνίδι. Η στιγμή αυτή, που είχε ήδη γίνει γνωστή από το τρέιλερ, έχει εξελιχθεί σε viral meme, με πολλούς νεαρούς θεατές να φωνάζουν την ατάκα, να γελούν, να πετούν ποπ κορν και να καταγράφουν βίντεο για TikTok και άλλες πλατφόρμες. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να απομακρυνθούν άτομα από την αίθουσα.

Ο YouTuber Zyphon παρουσίασε σε βίντεο το φαινόμενο, επισημαίνοντας περιστατικά με κοινό που αντιδρά υπερβολικά σε συγκεκριμένες σκηνές, ιδιαίτερα όταν ακούγεται η λέξη “Chicken Jockey”.

