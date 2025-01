Τα Tesla έχουν κατακλύσει τον πλανήτη και ο Έλον Μασκ δεν παύει να μας εκπλήσσει. Το νέο βίντεο που ανάρτησαν στα social media της εταιρείας του μεγιστάνα της τεχνολογίας και αναπαρήγαγε και ο ίδιος δείχνει κάτι εντυπωσιακό.

Τα Tesla με το που θα βγουν από την γραμμή παραγωγής αναχωρούν από το εργοστάσιο χωρίς οδηγό, κατευθύνονται μόνα τους στους χώρους φόρτωσης για να βγουν στην αγορά και να κατευθυνθούν στις αντιπροσωπείες και παρκάρουν μόνα τους!

«Τα Tesla οδηγούν τώρα τον εαυτό τους από εκεί που «γεννιούνται» στο εργοστάσιο στις καθορισμένες λωρίδες αποβάθρας φόρτωσης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ένα βήμα πιο κοντά στo μεγάλης κλίμακας μη εποπτευόμενo Full Self Drivong (FSD)», γράφει η ανάρτηση.

Teslas now drive themselves from their birthplace at the factory to their designated loading dock lanes without human intervention



One step closer to large-scale unsupervised FSD pic.twitter.com/Aj6dHsLaRO