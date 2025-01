Τσιπ εγκεφάλου – υπολογιστή εμφύτευσε η Neuralink και σε τρίτο ασθενή, με τον ιδρυτή της εταιρείας, Έλον Μασκ, να κάνει πως γνωστό θα προχωρήσουν σε περίπου 20 έως 30 εμφυτεύματα μέσα στο 2025, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Έχουμε πλέον τρεις ανθρώπους με εμφυτευμένο το τσιπ της Neuralink και όλοι λειτουργούν καλά», δήλωσε ο Έλον Μασκ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λας Βέγκας αυτή την εβδομάδα που μεταδόθηκε από το X.

Η Neuralink είναι μία από τις ολοένα αυξανόμενες νεοσύστατες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εγκεφαλικά εμφυτεύματα που μπορούν να βοηθήσουν στη θεραπεία νόσων όπως η παράλυση και η ALS.

Πριν από ένα χρόνο, η Neuralink ανέφερε ότι είχε εμφυτεύσει τη συσκευή της στον πρώτο της ασθενή, τον Noland Arbaugh.

● Now, Elon Musk is a Real Alchemist : According to Bloomberg yesterday, Neuralink has successfully implanted its brain-computer device in a third patient.



