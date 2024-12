Την Κυριακή (15/12) θα φωτίσει τον ουρανό η τελευταία πανσέληνος του έτους, που διαφορετικά ονομάζεται και «Ψυχρή Σελήνη», προσφέροντας τη ζεστή της λάμψη στο κλίμα των Χριστουγέννων.

Αναμένεται, δε, να είναι η μεγαλύτερη νυχτερινή σελήνη, καθώς θα βρίσκεται πιο κοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Το επίπεδο της τροχιάς της Σελήνης γύρω από τη Γη ταιριάζει σχεδόν με το επίπεδο της τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο.

Πώς πήρε την ονομασία της

Από τους ιθαγενείς της Αμερικής και συγκεκριμένα τη φυλή Mohawk επινοήθηκε ο όρος «ψυχρό φεγγάρι» που δόθηκε στην πανσέληνο του Δεκεμβρίου.

Άλλες ονομασίες που έχουν κατά καιρούς δοθεί στην τελευταία πανσέληνο του έτους είναι το «Snow Moon» (χιονισμένο φεγγάρι), το «Winter Maker Moon» (το χειμερινό φεγγάρι) και ακόμη και το «Moon When the Deer Shed Their Antlers» (το φεγγάρι την εποχή που τα ελάφια χάνουν τα κέρατά τους), γιατί κέρατα πολλών ειδών ελαφιών αρχίζουν να πέφτουν την περίοδο αυτή του χρόνου, καθώς η περίοδος αναπαραγωγής πλησιάζει στο τέλος της.

Πηγή: cnn.gr