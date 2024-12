Για πάνω από μία ώρα υπολειτουργούν Instagram, Facebook και WhatsApp.

Συγκριμένα οι χρήστες δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αναρτήσεις στο Facebook ενώ στο Instagram δεν ανανεώνονται η ροή και τα stories.

Σε ανακοίνωση της η Meta στο Χ γράφει συγκεκριμένα «είμαστε ενήμεροι ότι ένα τεχνικό πρόβλημα επηρεάζει την πρόσβαση ορισμένων χρηστών στις εφαρμογές μας. Εργαζόμαστε για να επαναφέρουμε τα πράγματα στο φυσιολογικό όσο το δυνατόν γρηγορότερα και ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε ταλαιπωρία».

We’re aware that a technical issue is impacting some users’ ability to access our apps. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and apologize for any inconvenience.