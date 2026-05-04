Η ανακοίνωση έγινε στις 4 Μαΐου, ημέρα που έχει καθιερωθεί ως ανεπίσημη γιορτή των φίλων του Star Wars, προσδίδοντας έναν συμβολικό χαρακτήρα στην ανακάλυψη. Οι νέοι υποψήφιοι πλανήτες βρίσκονται σε αποστάσεις που κυμαίνονται από 650 έως 18.000 έτη φωτός από τη Γη.

Επικεφαλής της έρευνας είναι ο Μπεν Μοντέ από το University of New South Wales, ο οποίος υπογράμμισε ότι η εικόνα ενός πλανήτη με δύο ήλιους, αν και επιστημονικά σύνθετη, έχει γίνει οικεία στο ευρύ κοινό χάρη στην κινηματογραφική απεικόνιση.

Νέα μέθοδος εντοπισμού πέρα από τις διελεύσεις

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες εντόπιζαν τέτοιους πλανήτες κυρίως μέσω της μεθόδου των διελεύσεων, κατά την οποία ένας πλανήτης προκαλεί μικρή μείωση στη φωτεινότητα ενός άστρου καθώς περνά μπροστά του. Ωστόσο, η τεχνική αυτή προϋποθέτει ακριβή ευθυγράμμιση με τη Γη, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες ανίχνευσης.





Κατά το ρεπορτάζ, για να ξεπεράσουν αυτόν τον περιορισμό, οι ερευνητές αξιοποίησαν μια διαφορετική προσέγγιση, γνωστή ως αψιδική μετάπτωση, εξετάζοντας μικρές μεταβολές στον χρονισμό των εκλείψεων σε δυαδικά αστρικά συστήματα. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την Μάργκο Θόρντον, υποψήφια διδάκτορα στο ίδιο πανεπιστήμιο, η οποία εξήγησε ότι τέτοιες αποκλίσεις μπορεί να υποδηλώνουν την παρουσία ενός τρίτου σώματος.

Τι δείχνουν τα δεδομένα της NASA

Από την εξέταση 1.590 συστημάτων, εντοπίστηκαν 36 περιπτώσεις όπου η συμπεριφορά των άστρων δεν μπορούσε να εξηγηθεί διαφορετικά. Με βάση το ΣΚΑΪ, από αυτές τις περιπτώσεις, οι 27 θεωρούνται ισχυροί υποψήφιοι πλανήτες, αν και απαιτείται περαιτέρω φασματοσκοπική ανάλυση για την επιβεβαίωσή τους και τον ακριβή προσδιορισμό της μάζας τους.

Οι πιθανοί αυτοί κόσμοι εκτιμάται ότι κυμαίνονται σε μέγεθος από τον Ποσειδώνα έως και δέκα φορές μεγαλύτερο από τον Δία.

Η ανακάλυψη βασίστηκε σε δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο Transiting Exoplanet Survey Satellite της NASA, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον εντοπισμό εξωπλανητών.

Νέοι ορίζοντες στην κατανόηση του σύμπαντος



Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, η έρευνα ανοίγει νέους δρόμους στην κατανόηση των πλανητικών συστημάτων και ενισχύει την εκτίμηση ότι οι πλανήτες που περιφέρονται γύρω από περισσότερα του ενός άστρα ίσως είναι πολύ πιο συνηθισμένοι απ’ όσο πιστευόταν μέχρι σήμερα.



