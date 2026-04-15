Ένα νέο είδος προϊστορικού ερπετού, ηλικίας περίπου 230 εκατομμυρίων ετών, έφεραν στο φως επιστήμονες στη νότια Βραζιλία, ρίχνοντας φως στην πανίδα της Τριασικής περιόδου, πριν από την κυριαρχία των δεινοσαύρων.

Το είδος ονομάστηκε Isodapedon varzealis και ταυτοποιήθηκε από ερευνητές του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου της Σάντα Μαρία (UFSM), με βάση απολιθωμένο κρανίο που εντοπίστηκε το 2020 στην περιοχή Αγκούντο, στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

Χαρακτηριστικό ράμφος και φυτοφάγος διατροφή

Το τετράποδο ερπετό ανήκε στην ομάδα των ρυγχοσαύρων και εκτιμάται ότι είχε μήκος από 1,2 έως 1,5 μέτρο. Ξεχωρίζει για το μυτερό του ράμφος, που θυμίζει παπαγάλο, το οποίο πιθανότατα χρησιμοποιούσε για να κόβει φυτά ή να σκάβει για ρίζες.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δοντιών του αποτέλεσαν βασικό στοιχείο για την αναγνώριση και ταξινόμηση του νέου είδους από τους επιστήμονες.

Επίπονη διαδικασία προετοιμασίας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την ΕΡΤ, η μελέτη του απολιθώματος αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική. Η προετοιμασία του κρανίου διήρκεσε περισσότερο από έξι μήνες, καθώς οι παλαιοντολόγοι χρειάστηκε να αφαιρέσουν με εξαιρετική προσοχή τα ιζήματα από τα πιο εύθραυστα σημεία.

Η διαδικασία αυτή ήταν κρίσιμη για τη διατήρηση των λεπτομερειών που επέτρεψαν την επιστημονική ανάλυση.

Σύνδεση με την υπερήπειρο Παγγαία

Κατά τους ερευνητές, το νέο είδος παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με συγγενικά απολιθώματα που έχουν βρεθεί στη Σκωτία. Το γεγονός αυτό ενισχύει τη θεωρία ότι, πριν από 230 εκατομμύρια χρόνια, οι ήπειροι ήταν ενωμένες στη υπερήπειρο Παγγαία.

Η γεωγραφική αυτή ενότητα επέτρεπε στα ζώα να μετακινούνται ελεύθερα, χωρίς τα εμπόδια που δημιουργούν σήμερα οι ωκεανοί.





Ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης για την Τριασική περίοδο

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η ανακάλυψη αυξάνει σε έξι τα γνωστά είδη ρυγχοσαύρων που έχουν εντοπιστεί στη Βραζιλία από την Τριασική περίοδο. Παράλληλα, συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης της ζωής στη Γη, σε μια εποχή όπου έκαναν την εμφάνισή τους και οι πρώτοι δεινόσαυροι.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι κάθε νέο εύρημα προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της προϊστορικής ζωής, αποκαλύπτοντας σταδιακά το πλούσιο οικοσύστημα που προηγήθηκε της εποχής των δεινοσαύρων.



