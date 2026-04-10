Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, ώρα Κύπρου, αναμένεται να επιστρέψει το διαστημόπλοιο της αποστολής Artemis II της NASA, η οποία με τους τέσσερις αστροναύτες της, έθεσε τα θεμέλια για την επιστροφή του ανθρώπου στη διαστημική εξερεύνηση στο φεγγάρι και πέραν αυτού.

Οι αστροναύτες έγραψαν ιστορία μετά από πέντε δεκαετίες φθάνοντας στην πιο μακρινή απόσταση που έχει φθάσει ποτέ άνθρωπος, στα 400.171 χιλιόμετρα από τη Γη, ξεπερνώντας ένα ρεκόρ που είχε καταγραφεί προηγουμένως από το Apollo 13 το 1970, ενώ παρατήρησαν τη λεγόμενη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, εκείνη που δεν είναι ποτέ ορατή από τη Γη.

Μετά από μια πτήση γύρω από τη Σελήνη, οι αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, και ο αστροναύτης της CSA (Καναδική Διαστημική Υπηρεσία) Jeremy Hansen προετοιμάζονται για την επιστροφή τους στη Γη που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 10 Απριλίου, δηλαδή πρωινές ώρες του Σαββάτου στην Κύπρο.

Οι αστροναύτες έχουν ως καθήκον τώρα να εξετάσουν τις διαδικασίες επανεισόδου και προσθαλάσσωσης και της διεξαγωγής καύσης διόρθωσης της τροχιάς επιστροφής.

Οι Koch και ο Hansen θα ξεκινήσουν αποθηκεύοντας τον εξοπλισμό που είχαν κατά τη διάρκεια της αποστολής, αφαιρώντας το φορτίο και τα δικτυωτά των ντουλαπιών, εγκαθιστώντας και ρυθμίζοντας τα καθίσματα του πληρώματος για να διασφαλιστεί ότι όλα τα αντικείμενα είναι ασφαλισμένα πριν από την επιστροφή τους στη Γη.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ημέρας, το πλήρωμα θα εξετάσει την τελευταία ενημέρωση για τον καιρό, την κατάσταση των δυνάμεων ανάκτησης και το χρονοδιάγραμμα εισόδου. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα εξετάσουν επίσης στις επιχειρήσεις μετά την προσγείωση.

Οι προωθητήρες του Orion έχουν προγραμματιστεί να αναφλεγούν για τη δεύτερη καύση διόρθωσης της τροχιάς επιστροφής για να βελτιωθεί περαιτέρω η πορεία του διαστημικού σκάφους προς τη Γη. Ο ελιγμός θα βελτιώσει περαιτέρω την τροχιά του Orion και θα διασφαλίσει ότι το διαστημόπλοιο θα παραμείνει ευθυγραμμισμένο για την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα. Κατά τη διάρκεια της καύσης, ο Hansen θα εξετάσει τα βήματα της διαδικασίας και θα παρακολουθήσει τα συστήματα καθοδήγησης, πλοήγησης και πρόωσης του Orion.

Καθώς το Artemis II πλησιάζει στην επιστροφή του στη Γη, οι ομάδες της NASA στο έδαφος ολοκληρώνουν τις τελικές προετοιμασίες για την επανείσοδο και την προσγείωση του Orion γύρω στις 5:07 μ.μ. PDT την Παρασκευή 10 Απριλίου, στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο, δηλαδή στις 3 και 7 λεπτά το πρωί ώρα Κύπρου το Σάββατο.

Κατά την επανείσοδο, η μονάδα εξυπηρέτησης θα διαχωριστεί περίπου 20 λεπτά πριν το Orion φτάσει στην ανώτερη ατμόσφαιρα νοτιοανατολικά της Χαβάης. Εάν χρειαστεί, μια τελική καύση προσαρμογής τροχιάς θα βελτιώσει την πορεία πτήσης πριν το διαστημόπλοιο ξεκινήσει μια σειρά ελιγμών. Το Orion θα φτάσει στη μέγιστη ταχύτητά του - περίπου 23.864 μίλια/ώρα - λίγο πριν από την είσοδο.

Καθώς το Orion θα κατεβαίνει περίπου στα 400.000 πόδια, το διαστημόπλοιο θα εισέλθει σε μια προγραμματισμένη εξάλεπτη διακοπή επικοινωνίας καθώς σχηματίζεται πλάσμα γύρω από την κάψουλα κατά τη διάρκεια της μέγιστης θέρμανσης. Το πλήρωμα αναμένεται να βιώσει έως και 3,9 Gs.

Αφού βγει από τη διακοπή της επικοινωνίας, το Orion θα αποβάλει το μπροστινό κάλυμμα, θα αναπτύξει τα αλεξίπτωτά του κοντά στα 22.000 πόδια και στη συνέχεια θα ξεδιπλώσει τα τρία κύρια αλεξίπτωτά του περίπου στα 6.000 πόδια για να επιβραδύνει την κάψουλα για την προσγείωση στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο.

Εντός δύο ωρών μετά την προσγείωση, το πλήρωμα θα απομακρυνθεί από το Orion και θα μεταφερθεί αεροπορικώς στο USS John P. Murtha. Ειδικές ομάδες θα παραλάβουν το πλήρωμα χρησιμοποιώντας ελικόπτερα και, μόλις επιβιβαστούν στο πλοίο, οι αστροναύτες θα υποβληθούν σε ιατρικές αξιολογήσεις προτού επιβιβαστούν σε αεροσκάφος με προορισμό το Διαστημικό Κέντρο Johnson της NASA στο Χιούστον.

Τί θα ακολουθήσει

Τα τελευταία σχέδια της NASA περιλαμβάνουν μια ακόμη αποστολή το 2027 για τη δοκιμή των δυνατοτήτων του συστήματος πιο κοντά στην επιφάνεια της Σελήνης πριν την αποστολή αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια και στοχεύει επίσης σε ετήσιες σεληνιακές αποστολές στη συνέχεια. Στόχος είναι να στείλει αστροναύτες για να εξερευνήσουν τον Νότιο Πόλο της Σελήνης για πρώτη φορά το 2028.

Ο στόχος

Ο στόχος του προγράμματος Άρτεμης, που πήρε το όνομά του από την ελληνική μυθολογία και τη θεά του κυνηγιού και της Σελήνης, είναι να επιστρέψει η ανθρωπότητα στο φεγγάρι και να παραμείνει εκεί μόνιμα για έρευνες και ρομποτική εξερεύνηση των πόλων της Σελήνης.

Οι αστροναύτες στο φεγγάρι θα εργάζονται και θα διαμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη μόνιμη βάση που θα ιδρυθεί και με τη βοήθεια διαστημοσυσκευών και τρισδιάστατων εκτυπωτών.

Πολύ μεγάλης σημασίας για τη NASA είναι η εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου του φεγγαριού. Ο λόγος είναι ότι ο φυσικός πλούτος θα επιτρέψει στη NASA να κάνει το κατ'εξοχήν τεράστιο βήμα της ανθρωπότητας, που είναι η αποστολή των πρώτων ανθρώπων στον πλανήτη Αρη.

Ο ρόλος της Κύπρου

Σημειώνεται ότι και η Κύπρος έχει ρόλο στο πρόγραμμα Artemis αφού μέσω συνεργασιών του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος έχουν εξευρεθεί πιθανές λύσεις σε προβλήματα που παρουσιάζονται με την υγεία των αστροναυτών μέσω υποψήφιων ειδικών φαρμακευτικών αγωγών, ως αποτέλεσμα ερευνών με τον συνεργαζόμενο φορέα του Διεθνούς Κέντρου Ερευνας και Καινοτομίας που είναι το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ