Τα ξημερώματα της 2ης Απριλίου, η επανδρωμένη αποστολή Artemis II της NASA, ξεκίνησε την αποστολή της για τη Σελήνη σε μια ιστοροική στιγμή για την ανθρωπότητα, η οποία θα πλησιάσει τον φυσικό της δορυφόρο μετά από περίπου 50 χρόνια.

Η αποστολή μεταφέρει για περίπου 10 ημέρες τέσσερις κορυφαίους αστροναύτες σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι και πίσω στη γη, ένα επίτευγμα που σηματοδοτεί την επόμενη γενιά βαθιάς διαστημικής εξερεύνησης.

Το πλήρωμα της αποστολής τέθηκε σε γήινη τροχιά χθες Τετάρτη (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος, μερικά λεπτά μετά την απογείωση του πυραύλου που μετέφερε το σκάφος.

Περίπου οκτώ λεπτά μετά την απογείωση, η κάψουλα «Ωρίων» αποκολλήθηκε όπως προβλεπόταν από τον πελώριο πύραυλο και τις δεξαμενές του πυραύλου SLS, που τη μετέφερε ως το διάστημα, και τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Τρεις αστροναύτες των ΗΠΑ καθώς και ένας Καναδός συνάδελφός τους, θα παραμείνουν για την ώρα σε γήινη τροχιά για να κάνουν σειρά δοκιμών, προτού αργότερα σήμερα κινηθούν προς την κατεύθυνση της Σελήνης, κάπου 384.000 χιλιόμετρα από τη Γη, ή αλλιώς χίλιες φορές πιο μακριά από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ).

Η στιγμή της εκτόξευσης



Ένας δυνατός «βρυχηθμός» και δυνατές ζητωκραυγές ακούστηκαν στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι κατά την ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησης για την εκτόξευση του Artemis II, αντικαθιστώντας την ηρεμία που επικράτησε λίγο πριν την απογείωση και κατά τη διάρκεια των τελικών τεχνικών ελέγχων και ελέγχων επικοινωνίας.

Η εκτόξευση, η οποία μέχρι τώρα έχει αναβληθεί δύο φορές λόγω διαρροών στον πύραυλο SLS που μεταφέρει το σκάφος Orion, έγινε λίγα μόλις λεπτά μετά τις 01.24 ώρα Ελλάδας απόψε, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι τέσσερις αστροναύτες πέρασαν τη γραμμή Κάρμαν - το όριο μεταξύ της ατμόσφαιρας της Γης και του διαστήματος και βρισκόνταν πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Όλα τα αρχικά στάδια φαίνεται να έχουν προχωρήσει σύμφωνα με το σχέδιο.

Αν η εκτόξευση αναβληθεί εκ νέου, τότε υπάρχει παράθυρο για νέα προσπάθεια μεταξύ 2 και 6 Απριλίου. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποστολή θα αναβληθεί για έναν ακόμη μήνα.

Σε περίπτωση εκτόξευσης, η αποστολή θα κάνει πρώτα μία περιστροφή γύρω από τη Γη για λόγους ασφαλείας και στη συνέχεια θα ξεκινήσει το ταξίδι της προς στη Σελήνη.







Το Space Launch System



Οι αστροναύτες του Artemis II ξεκίνησαν την αποστολή με τον πύραυλο της NASA Space Launch System (SLS). Είναι ο ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευάσει ποτέ η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Με ύψος 98 μέτρα, το SLS διαθέτει τέσσερις κινητήρες που παρέχουν την ισχύ για την απογείωση. Μια γιγάντια δεξαμενή καυσίμου περιέχει περισσότερα από τρία εκατομμύρια λίτρα υγρού υδρογόνου και υγρού οξυγόνου.

Η δουλειά του είναι να μεταφέρει το διαστημόπλοιο «Ωρίων» - το οποίο στεγάζει τη μικροσκοπική μονάδα πληρώματος όπου οι αστροναύτες θα περάσουν τις επόμενες 10 ημέρες - στο διάστημα.

Το SLS έχει πετάξει μόνο μία φορά στο παρελθόν, με την εκτόξευσή του το 2022 χωρίς αστροναύτες επί του σκάφους, για την αποστολή Artemis I.









Το πλήρωμα



Το πλήρωμα αποτελείται από τέσσερις εξαιρετικά έμπειρους αστροναύτες:

Τον Reid Wiseman, διοικητή της αποστολής και βετεράνο αστροναύτη της NASA.

Τον Victor Glover, πιλότο της αποστολής, ο πρώτος έγχρωμος αστροναύτης που θα φτάσει σε βαθιά διαστημική πτήση.

Την Christina Koch, ειδικό στέλεχος της αποστολής, διακεκριμένη μηχανικός και η πρώτη γυναίκα που θα ταξιδέψει γύρω από το φεγγάρι.

Τον Jeremy Hansen, ειδικό στέλεχος της αποστολής από τον Καναδά, αντιπροσωπεύοντας την Canadian Space Agency σε μια ιστορική αποστολή πέρα από τη Γη.









Για τις οικογένειές μας, τους συναδέλφους μας και όλη την ανθρωπότητα



Τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την εκτόξευση και με τον χρόνο να κυλά αντίστροφα, τρεις από τους τέσσερις αστροναύτες της αποστολής θέλησαν να μοιραστούν το δικό τους μήνυμα:

«Πάμε για τις οικογένειές μας», είπε ο Victor Glover.

«Πάμε για τους συναδέλφους μας», είπε η Christina Koch.

«Πάμε για όλη την ανθρωπότητα», είπε ο Jeremy Hansen.

Πηγή: skai.gr