Το Hubble Space Telescope κατέγραψε τυχαία τον κομήτη C/2025 K1 (ATLAS) τη στιγμή που διαλυόταν, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός, αφού δεν ήταν καν ο αρχικός στόχος παρατήρησης.

Κατά ρεπορτάζ από την Ναυτεμπορική, ο συγκεκριμένος κομήτης βρισκόταν κοντά στο περιήλιο (πολύ κοντά στον Ήλιο), όπου η έντονη θερμότητα και καταπόνηση τον έκαναν να διασπαστεί σε τουλάχιστον τέσσερα κομμάτια, το καθένα με τη δική του κόμη. Το Hubble κατέγραψε τη διαδικασία σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί τόσο κοντά στη στιγμή της διάσπασης.

Η παρατήρηση είναι σημαντική γιατί επιτρέπει στους επιστήμονες να δουν «φρέσκο», αρχέγονο υλικό από το εσωτερικό του κομήτη, που δεν έχει αλλοιωθεί από τον Ήλιο. Παράλληλα, προέκυψε ένα μυστήριο: η φωτεινή έκρηξη του κομήτη παρατηρήθηκε με καθυστέρηση, πιθανώς λόγω διεργασιών σκόνης και πάγου στην επιφάνειά του.

Ο K1 φαίνεται επίσης χημικά ασυνήθιστος (με χαμηλό άνθρακα) και πλέον έχει διαλυθεί σε θραύσματα, κατευθυνόμενος εκτός ηλιακού συστήματος, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ.







