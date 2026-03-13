Ο Ήλιος ενδέχεται να μην βρισκόταν πάντα στη σημερινή του θέση στον Γαλαξία. Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, το ηλιακό μας σύστημα φαίνεται πως αποτέλεσε μέρος μιας μεγάλης «μετανάστευσης» αστεριών που εγκατέλειψαν τις εσωτερικές περιοχές του Γαλαξία πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από τον δορυφόρο Gaia της European Space Agency, ο οποίος έχει χαρτογραφήσει με εξαιρετική ακρίβεια περίπου δύο δισεκατομμύρια αστέρια και ουράνια αντικείμενα στον Milky Way.

Ένας τεράστιος κατάλογος «αστρικών διδύμων»

Όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, έρευνητές από το Tokyo Metropolitan University και το National Astronomical Observatory of Japan πραγματοποίησαν μια εκτεταμένη ανάλυση αστεριών που παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Sun.

Τα αστέρια αυτά έχουν παρόμοια θερμοκρασία, επιφανειακή βαρύτητα και χημική σύσταση. Με βάση τα δεδομένα του Gaia, οι επιστήμονες κατάρτισαν έναν κατάλογο 6.594 «αστρικών διδύμων», αριθμό περίπου 30 φορές μεγαλύτερο από εκείνους προηγούμενων ερευνών.

Η μεγάλη αυτή βάση δεδομένων επέτρεψε στους ερευνητές να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την ηλικία αυτών των αστεριών και να εντοπίσουν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον μοτίβο.

Μια ομάδα αστεριών ίδιας ηλικίας

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η ανάλυση αποκάλυψε μια εκτεταμένη ομάδα αστεριών ηλικίας περίπου 4 έως 6 δισεκατομμυρίων ετών, δηλαδή παρόμοιας ηλικίας με τον Ήλιο. Τα αστέρια αυτά βρίσκονται σήμερα περίπου στην ίδια απόσταση από το κέντρο του Γαλαξία.

Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι η σημερινή θέση του Ήλιου πιθανότατα δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα μιας μεγάλης αστρικής μετακίνησης που συνέβη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Από πού ξεκίνησε το ηλιακό σύστημα

Σήμερα το ηλιακό σύστημα βρίσκεται περίπου 27.000 έτη φωτός από το κέντρο του Γαλαξία. Ωστόσο, οι συγκρίσεις της ηλικίας και της χημικής σύστασης του Ήλιου με άλλα παρόμοια αστέρια δείχνουν ότι γεννήθηκε πιο κοντά στο γαλαξιακό κέντρο, πιθανότατα σε απόσταση μικρότερη από 20.000 έτη φωτός, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ήλιος, μαζί με πολλά άλλα παρόμοια αστέρια, φαίνεται να μετακινήθηκε προς τα εξωτερικά τμήματα του γαλαξιακού δίσκου με την πάροδο του χρόνου.

Τι αποκαλύπτει για την εξέλιξη του Γαλαξία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ανακάλυψη δίνει νέες πληροφορίες για την εξέλιξη της δομής του Γαλαξία, ιδιαίτερα για τη δημιουργία της κεντρικής «ράβδου», μιας επιμήκους δομής που υπάρχει στο κέντρο του.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ράβδος αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «φράγμα» που δυσκολεύει τη μετακίνηση αστεριών μέσα στον γαλαξιακό δίσκο. Ωστόσο, αν η δομή αυτή σχηματιζόταν εκείνη την περίοδο, τότε θα μπορούσε να εξηγήσει πώς συνέβη η μαζική μετακίνηση αστεριών.

Έτσι, οι ηλικίες των αστρικών διδύμων δεν αποκαλύπτουν μόνο πότε έγινε αυτή η μετακίνηση, αλλά και πότε πιθανότατα σχηματίστηκε η γαλαξιακή ράβδος.

Τα επόμενα βήματα της έρευνας

Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, στο επόμενο στάδιο, οι επιστήμονες σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν ακόμη πιο ακριβείς παρατηρήσεις αστεριών παρόμοιας ηλικίας με τον Ήλιο, προκειμένου να εντοπίσουν το ακριβές σημείο γέννησης του ηλιακού συστήματος και να ανασυνθέσουν τη διαδρομή αυτής της αρχαίας αστρικής μετανάστευσης.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Astronomy and Astrophysics.



