Η ανακάλυψη ενός μυστηριώδους ορυκτού στον Άρη από την επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου SETI και της NASA αλλάζει τα δεδομένα για τη γεωλογική ιστορία του κόκκινου πλανήτη σύμφωνα με τους ειδικούς. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που αναφέρουν είναι ότι πρόκειται για έναν σπάνιο τύπο θειικού σιδήρου (ο οποίος ενδεχομένως αποτελεί ακόμη και ένα μέχρι σήμερα άγνωστο ορυκτό) και εντοπίστηκε μέσω δορυφορικών παρατηρήσεων στις περιοχές Valles Marineris και Aram Chaos.



Συγκεκριμένα, έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, αποκαλύπτει ότι αυτό το ορυκτό σχηματίζεται όταν κοινά θειικά άλατα θερμανθούν σε θερμοκρασίες άνω των 100°C παρουσία οξυγόνου, με τους επιστήμονες να συνδυάζουν εργαστηριακά πειράματα με δεδομένα από το όργανο CRISM του Mars Reconnaissance Orbiter για να ταυτοποιήσουν τη μοναδική φασματική του υπογραφή.



Αυτή η ανάγκη για υψηλές θερμοκρασίες έρχεται να ανατρέψει την επικρατούσα άποψη ότι ο Άρης είχε χάσει το μεγαλύτερο μέρος της εσωτερικής του ενέργειας πριν από περίπου 3 έως 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια, καθώς η ύπαρξη αυτού του ορυκτού μαρτυρά ότι ορισμένες περιοχές του κόκκινου πλανήτη παρέμειναν θερμικά και χημικά ενεργές πολύ πιο πρόσφατα από όσο υποθέταμε.







Επίσης, πάντα σύμφωνες με τις αναφορές των ειδικών, φαίνεται ότι κατάφεραν να εξηγήσουν ένα επιστημονικό μυστήριο που τους απασχολούσε εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, καθώς συγκεκριμένα στρώματα θειικών ορυκτών στον Άρη παρουσίαζαν ασυνήθιστα φασματικά χαρακτηριστικά που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να ερμηνευθούν.



Πηγή: Unboxholics







