Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποφάσισαν να παρατείνουν για τρία χρόνια την αποστολή τους στον Άρη, ένα γεγονός που επαναβεβαιώνει τις φιλοδοξίες τους στον διαστημικό τομέα.

Το 2021 η πλούσια μοναρχία του Κόλπου έθεσε σε τροχιά γύρω από τον κόκκινο πλανήτη το διαστημόπλοιο «Ελπίδα» (Hope) και έγινε έτσι η πρώτη αραβική χώρα που επιχειρεί να εξερευνήσει τον Άρη, επενδύοντας 200 εκατομμύρια δολάρια σε αυτό το σχέδιο. Η «Αποστολή των Εμιράτων στον Άρη» (ΕΜΜ) ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει το πολύ πέντε χρόνια και να συλλέξει ένα τεραμπάιτ δεδομένων για τον πλανήτη, εμβαθύνοντας τις πληροφορίες που διαθέτει η επιστημονική κοινότητα. Μέχρι στιγμής έχει συλλέξει 10 τεραμπάιτ δεδομένων και αποφασίστηκε να παραταθεί μέχρι το 2028, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αθλητισμού και πρόεδρος της Διαστημικής Υπηρεσίας των Εμιράτων, Άχμαντ Μπελούλ Αλ Φαλάσι, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ντουμπάι.

Η αποστολή επέτρεψε επίσης να παρατηρηθεί με ασυναγώνιστη ακρίβεια το μικρό φεγγάρι του Άρη, ο Δείμος, καθώς επίσης και ο κομήτης 3I/ATLAS, μόλις το τρίτο διαστρικό αντικείμενο (δηλαδή, που προέρχεται από άλλο ηλιακό σύστημα) που έχει εντοπιστεί ποτέ, υπενθύμισαν οι επιστήμονες της υπηρεσίας.

Τα ΗΑΕ φιλοδοξούν να γίνουν «ένας από τους δέκα μεγαλύτερους παράγοντες της διαστημικής οικονομίας» μέχρι το 2031, αναπτύσσοντας όλον τον κλάδο, είπε ο υπουργός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ως διαστημική υπηρεσία, ο ρόλος μας κατά τα πρώτα δέκα χρόνια ήταν να θέσουμε τα θεμέλια (…) αλλά βλέπουμε σήμερα να εμπλέκεται ο ιδιωτικός τομέας. Ο προϋπολογισμός της επόμενης αποστολής, προς τη ζώνη των αστεροειδών, θα διατεθεί κατά 50% στον ιδιωτικό τομέα», είπε.

Η αποστολή αυτή, ύψους 1 δισεκ. δολαρίων, έχει ως στόχο την εξερεύνηση της κύριας ζώνης των αστεροειδών, μεταξύ του Άρη και του Δία. Προβλέπεται ότι το 2028 θα εκτοξευθεί ένα μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο που θα διατρέξει περίπου 5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα για να παρατηρήσει επτά αστεροειδείς.



